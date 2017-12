Manchester City bate Newcastle sem dificuldade e alargar liderança na Premier League

Foto: Ian MacNicol / Getty Images

Newcastle United e Manchester City se enfrentaram nesta quarta (27) pela 20ª rodada da Premier League, no St. James' Park. Com 15 pontos de vantagem do segundo colocado, o time de Guardiola segue invicto na liderança do campeonato inglês. Com 18 pontos, o Magpies está na 15º posição, tentando fugir do rebaixamento.

Na ultima rodada do ano, o Newcatle recebe o Brighton, no sábado (30). No dia 31, o Manchester City viaja para enfrentar Crystal Palace. Tanto o Newcastle, quanto o Crystal, precisam da vitória para fugir da zona do rebaixamento.

Os Citizens dominaram o jogo do começo ao fim. Sem ameaças do rival, o primeiro tempo foi marcado por um jogo praticamente dentro do campo do Newcastle. O goleiro Elliot precisou trabalhar contra os vários chutes do ataque do City. Em uma ameaça, De Bruyne cruzou para dentro da área e Sterling espichou para o colocar a bola para dentro, aos 30 minutos do primeiro tempo. Foi o 13º gol do inglês no campeonato, que é o artilheiro do Manchester.

Apesar de 78% do domínio de bola, o time de Pep Guardiola teve dificuldade para furar a zaga do Newcastle. Agüero, que já soma 100 gols no Etihad, tentou marcar vários de fora da área. Dois desses chegaram a bater na trave. Gabriel Jesus, que entrou no lugar de Kompany no começo do jogo e está em um jejum de gols, e De Bruyne armaram algumas jogadas, mas a bola não entrava. O Newcastle foi salvo pelas grandes defesas de Elliot.

O gol de Sterling, o gol 200 desde que Guardiola assumiu o time, somando todas as competições. O time já soma 18 vitórias consecutivas na Premier League e perder apenas uma vez na temporada, para o Sharkhar Donetsk, na fase de grupos da Champions League.