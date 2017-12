Com objetivos distintos, Crystal Palace e Arsenal duelam pela Premier League

Vindo de empates na última rodada, Crystal Palace e Arsenal se enfrentam nesta quinta (28), no Selhurst Park, em busca de retomar o caminho das vitórias. A partida, que marca o encerramento da 20ª rodada da Premier League, acontece às 18h no horário de Brasilia.

Hoje na 16ª posição, com 18 pontos, os Eagles estão apenas um ponto afrente do Bournmouth, primeiro time dentro da zona da degola. Na luta contra os últimos colocados, uma vitória pode significar aos donos da casa um certo alívio, ao menos momentâneo, mas também muito importante nessa desgastante maratona de jogos de fim de ano

Na parte de cima da tabela, o Arsenal se encontra atualmente na 6ª colocação, com 34 pontos, três a menos que o maior rival Tottenham, primeiro time dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Pelo lado do Crystal Palace, as baixas já confirmadas ficam por conta de Sakho, Joel Ward e Delaney. Já o Arsenal não poderá contar com Olivier Giroud, Monreal, Ramsey e já há bastante tempo lesionado, Santi Cazorla.

Crystal Palace quer continuidade em sua recuperação

Depois de um dos piores inícios da história da Premier League, com sete derrotas nas sete primeiras rodadas, o Crystal Palace parece ter finalmente encontrado os trilhos certos na competição. A equipe de Roy Hodgson não perde há oito rodadas, onde obtiveram três vitórias e cinco empates.

O treinador declarou em entrevista pré-jogo que acompanhou as últimas partidas do Arsenal e ressaltou a qualidade do adversário, principalmente no que tange o poderio ofensivo. Além disso, Hodgson também exaltou a importância do fator casa no confronto, dizendo que o apoio dos torcedores será a principal arma de sua equipe.

"Será um jogo muito difícil, teremos que estar no nosso melhor futebol e esperar que o Arsenal não esteja em sua melhor forma, então podemos ter uma chance", afirmou o comandante dos Eagles.

Querendo retomar o caminho das vitórias, Wenger igualará marca histórica de Alex Ferguson

12 de outubro de 1996 foi o dia que marcou a estreia de Arsène Wenger como técnico na Premier League. De lá pra cá, 21 anos e 809 jogos depois, o francês está prestes a atingir mais um recorde na competição: o treinador com mais partidas comandadas. A partida contra o Crystal Palace será a de número 810 de Wenger no campeonato inglês, igualando-se, assim, à a marca de Alex Ferguson, atingida durante os muitos anos em que o escocês treinou o Manchester United.

Deixando as marcas históricas de lado, o Arsenal atravessa um momento contraditório. Vindo de quatro jogos sem perder, mas vencendo apenas um desses quatro compromissos, uma vitória contra o Palace pode significar na ignição necessária para o time reascender a confiança do time, que vem oscilando entre boas e más partidas.