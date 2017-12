Swansea anuncia Carlos Carvalhal como técnico até o fim da temporada

Foto: Divulgação/Swansea City

Em mensagem no Twitter no fim da manhã desta quinta-feira (28), o Swansea City anunciou a contratação de Carlos Carvalhal até o final da temporada 2017/2018. O técnico português saiu do comando do Sheffield Wednesday na véspera do Natal, onde fez duas boas épocas, mas não somava bons resultados atualmente.

Carvalhal terá um grande desafio pela frente. Os cisnes estão na ultima colocação da Premier League, com apenas 13 pontos em 20 jogos. Se conseguir tirar o time do rebaixamente, o contrato pode ser renovado por mais uma temporada.

"Nesse momento, talvez se você perguntar para 100 pessoas que acompanham futebol, elas vão fizer que o Swansea vai ser rebaixado", comentou. "Essa é a ideia geral. Talvez algumas pessoas falem que precisamos de um milagre, mas quando as coisas estão na mãos de homens, não é um milagre que você precisa. O comando está nas nossas mãos e não precisamos de ajuda divina", acrescentou.

O treinador português já realizou o primeiro treino com a equipe, que conta com nomes como Renato Sanches e Leroy Fer, Wilfried Bony e Jordan Ayew. A estreia como comandante será nesse sábado (30), pela 21ª rodada da Premier League, contra o Watford.

Essa será a primeira experiencia treinando um time da liga principal da Inglaterra. Durante duas temporadas e meia, Carlos Carvalhal treinou o Sheffield Wednesday, na Championship, segundo escalão inglês. Ao deixar o time, na véspera do Natal, o português pareceu bastante triste pela saída, mas acredita que foi o momento certo.

"Gostei muito das minhas duas épocas e meia no Sheffield Wednesday. Tivemos duas épocas fantásticas, em que chegamos aos ‘play-offs’, mas, infelizmente, não conseguimos replicar isso nesta época”, lamentou Carvalhal.