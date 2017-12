Swansea vira diante do Watford fora de casa e sai da zona de rebaixamento

Antes da virada do ano, a Premier League seguiu com a 21° rodada. Neste sábado (30), o Watford recebeu no Vicarage Road o então lanterna Swansea, precisando emendar mais uma vitória para ficar mais próximo de vaga em competições europeias. Para os visitantes, a tentativa de sair do último lugar era a principal meta.

E após dois gols na reta final da partida, o Swansea virou para cima dos anfitriões com um 2 a 1 e saiu da lanterna após três rodadas, empurrando o West Bromwich, em queda livre, para o seu lugar. O time do novo técnico Carlos Carvalhal chega ao 19° lugar com 16 pontos, já o Watford estaciona na décima posição com 25 pontos ganhos.

Na primeira etapa, Carrillo abriu o marcador, após receber rebote do goleiro Fabianski, inaugurando as redes. A reação o Swansea veio no segundo tempo mas os gols só vieram aparecer depois dos 40 minutos jogados. Aos 41', Jordan Ayew aproveita cruzamento de McBurnie e não dá chances para Gomes. Narsingh recebeu livre na área para virar o placar aos 45. Os Hornets nada mais puderam fazer.

Já na próxima terça-feira (2), as equipes voltam a jogar pela Premier League. O Swansea recebe no País de Gales o Tottenham às 17h45. Enquanto o Watford tem duro desafio quando irá encarar o Manchester City no Etihad Stadium.

Newcastle e Brighton não saem do zero

Já no St James Park, Newcastle e Brighton se enfrentaram em duelo de meio de tabela. Ainda assim, os donos da casa precisavam mais do resultado para não se aproximar da degola. Ao fim dos 90 minutos, o zero a zero prevaleceu. O Brighton permaneceu na 12° posição com 22 pontos já o Newcastle, contando com a vitória do Bournemouth sobre o Everton, caiu para o 16° lugar com apenas 19 pontos.

Na segunda-feira (1°) as equipes já voltam aos gramados. O time de Rafa Benitez vai enfrentar o Stoke City fora de casa. Já o Brighton receberá o Bournemouth.