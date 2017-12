Salah brilha e comanda virada do Liverpool sobre Leicester

O Liverpool contou com a estrela de Mohamed Salah para superar o Leicester City, de virada, por 2 a 1, em Anfield. O jogo foi válido pela 21ª rodada da Premier League, neste sábado (30). Com dois gols de Salah, o Liverpool se recuperou de um início acidentado após o gol de Jamie Vardy nos minutos iniciais.

O resultado mantém os Reds na zona de classificação à UEFA Champions League na atual temporada da Premier League, em quarto lugar, com 41 pontos. Já o Leicester estacionou na oitava colocação, com 27 pontos, a dez pontos da zona de competições europeias.

As duas equipes retornam a campo na virada do ano. O Liverpool visitará o Burnley, na próxima segunda-feira (1), enquanto que o Leicester receberá o Huddersfield Town, também na segunda.

Vardy, o carrasco do Liverpool

A primeira etapa foi dominada pela equipe do Liverpool. Porém, quem abriu o placar foi o Leicester. A três minutos de partida, Joël Matip errou um passe na saída de jogo para Emre Can. Vicente Iborra desarmou o alemão e lançou a bola para Riyad Mahrez, que tocou de perna direita para Jamie Vardy empurrar a bola para o gol. O atacante dos Foxes marcou seu sétimo gol em oito jogos contra o Liverpool.

Com muita insistência e pressão, o Liverpool teve suas oportunidades. Aos 19 minutos, Andrew Robertson recebeu bola em boas condições pelo flanco esquerdo de ataque e deu passe rasteiro para Sadio Mané na entrada da pequena área, pelo meio, e o senegalês completou para as redes. Contudo, Mané estava impedido e o gol de empate dos Reds foi anulado.

O restante do primeiro tempo foi de muita pressão do Liverpool. A equipe de Jürgen Klopp teve muita dificuldade para furar a defesa do Leicester City. Os defensores dos Foxes travaram o jogo pelo centro em várias tentativas de ataque dos Reds nos minutos finais do primeiro tempo.

Salah vira carrasco do Leicester

O segundo tempo continuou sendo de amplo domínio do Liverpool, com o Leicester visando os contra-ataques. O Liverpool seguiu apostando nos cruzamentos, mas também nas trocas de passes rápidas e na estrela de Mohamed Salah.

O gol de empate dos Reds veio aos sete minutos da etapa complementar, com jogada iniciada por Roberto Firmino na zona intermediária de ataque. O brasileiro carregou a bola, passou para Emre Can, que encontrou Mané na entrada da grande área. O senegalês dominou fazendo o pivô e, de calcanhar, encontrou Salah livre na área, o egípcio limpou os marcadores e chutou pro fundo do gol.

Mohamed Salah virou a partida aos 31 minutos do segundo tempo, após toques rápido de Emre Can para James Milner e do meia inglês em profundidade para Salah, que bateu firme na saída de Kasper Schmeichel.

Com a vitória, o Liverpool encosta na terceira posição da Premier League, momentaneamente ocupada pelo Manchester United. O time de Jürgen Klopp pode ver, ainda, o Manchester United marcar passo caso não vença o Southampton neste sábado (30).