Depois de golear Stoke, Conte elogia atuação do Chelsea: "Desempenho muito positivo"

Foto: Ian Kington/AFP/via Getty Images

Sem dificuldades, o Chelsea fez 5 a 0 no Stoke City pela 21° rodada da Premier League e, com qualquer tropeço do Manchester United sobre o Southampton, pode ficar na vice-liderança da competição nacional.

Para o treinador italiano Antonio Conte, fica mais uma vez registrado a boa partida de seus comandados nas duas partes do campo e destacou o primeiro gol com importância, já que para Conte, o time pode se aproveitar de uma mudança de planos no adversário.

"Acho que o nosso desempenho foi muito positivo, iniciamos o jogo muito bem com vontade de marcar o gol antecipadamente porque, como já disse outras vezes, neste tipo de jogo, se você marcar com antecedência, ele [o jogo] pode se tornar mais fácil porque seu oponente tem que mudar o seu plano de jogo", destacou o comandante.

"Temos que continuar a trabalhar muito para melhorar, mas terminar este ano desta forma é ótimo para mim, para o clube e para os torcedores. Foi um ano fantástico para nós porque ganhar o título na Inglaterra não é simples. Por poder fazer isso com sua primeira chance, lembrarei este ano para sempre", salientou Conte somando as duas temporadas que se encaixou em 2017.

Conte também foi perguntado na entrevista pós jogo sobre Morata ter passado em branco no duelo. Isso não preocupa o italiano, que teria de trabalhar mais se o seu camisa 9 não tivesse chances de marcar. "Foi uma pena porque, para os atacantes, é sempre muito importante marcar, mas estou mais preocupado quando o nosso atacante não tem oportunidades. Nesse caso, Alvaro fez bem em permanecer no lugar certo. No jogo contra Stoke fora, ele fez um hat-trick, mas é muito importante para mim ver meus jogadores terem a chance de marcar."

Conte e companhia terão um descanso mínimo de fim de ano. Já na quarta-feira (3), os blues farão o clássico contra o Arsenal pela 22° rodada no Emirate Stadium, às 17h45 (horário de Brasília).