Guardiola tranquiliza torcedores e informa gravidade da lesão de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus foi às lágrimas após machucar o joelho esquerdo (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

A sequencia de vitórias do Manchester City terminou. No último jogo de 2017, neste domingo (31), os Citizens empataram sem gols com o Crystal Palace, no Selhurst Park, pela 21ª rodada da Premier League. Além do placar zerado, Ederson salvou um pênalti com o joelho, e Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne deixaram o campo machucados.

O atacante brasileiro caiu aos 11 minutos de jogo em uma tentativa de roubo de bola de Andros Townsend. Gabriel tentou girar o corpo, mas caiu com as pernas abertas, machucando o joelho esquerdo. Com muita dor, ele deixou o campo aos prantos e foi muito consolado pela comissão técnica.

Gabriel está há dez jogos sem marcar gols

Em um primeiro momento, acreditou-se que o jogador tinha rompido os ligamentos do joelho, o que o deixaria fora da Copa do Mundo da Rússia – o tempo mínimo para recuperação desse tipo de lesão é de seis meses. Porém, Pep Guardiola informou, após o jogo, que Jesus deve ficar um ou dois meses se recuperando. "Gabriel está machucado. Ele estará fora por talvez um ou dois meses", comunicou o comandante.

De Bruyne, por sua vez, foi retirado do gramado aos 90 minutos. Em um contra-ataque, depois de Ederson defender o pênalti de Milivojetic, Jason Puncheon deu uma pancada na perna direita do jogador. O belga saiu do campo em manca com a perna imobilizada. A comissão técnica espera pelo resultado dos exames.

Além das duas baixas, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy e o meia Phil Foden seguem fora do time. Os zagueiros John Stones e Vincent Kompany, que acabou de se formar mestre em administração, voltaram a treinar nos últimos dias.