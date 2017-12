Ashley Young é suspenso pela Federação Inglesa e desfalcará United por três partidas

Foto: Matthew Peters/Manchester United/via getty images

O fim de 2017 não foi nada bom para o Manchester United. O time foi eliminado pelo Bristol City na Copa da Liga Inglesa, vem de três empates na Premier League e viu o rival Chelsea assumir a vice-liderança da competição, ultrapassando os red devils.

Além disso, a equipe comandada por José Mourinho perderá Ashley Young pelas próximas três partidas do clube. Neste domingo (31), o polivalente atleta foi punido pela Federação Inglesa por uma conduta ilegal fora de bola no duelo do último sábado (30) diante do Southampton no Old Trafford, onde a equipe amargou o 0 a 0.

No início da segunda etapa, Young deu uma cotovelada em Dusan Tadic, da equipe do sul da Inglaterra. O árbitro Craig Pawson advertiu o atleta inglês com o cartão amarelo por conta do lance, mas a FA decidiu por colocar uma punição mais pesada no jogador do United.

O clube, em seu site oficial e nas redes sociais, emitiu um comunicado informando sobre a decisão da Federação Inglesa. Apesar de concluir que houve excessos na decisão da FA, Ashley não teve a pena reduzida. "Ashley Young será suspenso para as próximas três partidas do Manchester United. Ele foi acusado de conduta violenta após um incidente fora da bola durante o jogo de ontem contra Southampton, mas argumentou que a suspensão foi excessiva. Isso foi rejeitado por uma Comissão Reguladora".

Com isso, o meia que está atuando como lateral-esquerdo não entrará em campo nesta segunda-feira (1°) diante do Everton pela Premier League, também não joga contra o Derby County na sexta-feira (5) pela Copa da Inglaterra e terminará sua punição frente ao Stoke City no próximo dia 15.