Com gols no fim, Arsenal empata com West Bom fora de casa

Para fechar o ano de 2017, a Premier League teve o fim da 21° rodada com duelo entre equipes que ainda não estão no seu melhor na atual temporada. West Bromwich e Arsenal se enfrentaram no The Hawthorns visando entrar em 2018 com mais três pontos na classificação.

E, com gols na parte final da segunda etapa, WBA e Gunners ficaram no 1 a 1. Alexis Sanchéz de falta, contando com desvio de McClean, abriu o marcador para o time de Londres. Mas Jay Rodriguez cobrando penalidade definiu um ponto para cada lado no Oeste da Inglaterra.

O Arsenal, com o ponto somado, foi aos 38 pontos e chegou ao quinto lugar na competição nacional, mas pode ser ultrapassado pelo Tottenham que tem 37 pontos mas tem um jogo a menos em relação ao rival. Já o West Brom saiu da lanterna e chegou aos 16 pontos, mesma soma do Swansea, vencendo no critério de saldo de gols (-13 contra -19).

Os dois times terão descanso mínimo e já focam na 22° rodada da Premier League. Fora de casa, o WBA vai até Londres para enfrentar o West Ham na terça-feira (2) às 17h45. Na quarta-feira (3), o Arsenal faz jogo isolado no clássico contra o Chelsea no Emirates Stadium, também às 17h45.