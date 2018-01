Klavan marca nos acréscimos e Liverpool derrota Burnley fora de casa

A Premier League deu as caras logo no primeiro dia de 2018. Pela 22° rodada do campeonato, o Burnley recebeu no Turf Moor o Liverpool. Para o time da casa, uma vitória quebraria sequência de quatro partidas sem vencer, já os visitantes chegariam ao terceiro resultado positivo consecutivo. Ao fim do duelo, o placar terminou 2 a 1 em favor de quem atuou longe de casa.

Com um golaço no segundo tempo o Liverpool abriu o placar no noroeste inglês nesta segunda-feira (1°). Sadio Mané anotou o tento simples que deixaria os reds numa melhor situação. Mas aos 43 da segunda etapa, Gudmundsson empatou a partida. Nos descontos, Klavan deu a vitória para os visitantes.

Com 44 pontos, o time de Jurgen Klopp se manteve na quarta colocação, mesma pontuação do rival Manchester United; no entanto, o time scouser colocou seis pontos de vantagem sobre o Arsenal, primeiro time fora do G-4. Os Clarets, com mais essa derrota, estaciona na sétima posição com 34 pontos ganhos.

Os gols da partida só saíram na segunda etapa. os visitantes saíram na frente com Sadio Mané. Em jogada trabalhada pelo meio, a bola chegou no canto direito com Alexander-Arnold. O lateral cruzou e o senegalês dominou antes de virar e encher o pé, sem chances para o goleiro Nick Pope. Antes dos acréscimos, Sam Vokes escorou de cabeça e Gudmunsson tocou no canto de Mignolet.

Mas, já nos acréscimos, em falta cobrada por Oxlade-Chamberlain, Lovren ganha da zaga e toca de cabeça. O seu companheiro de zaga, Klavan, antecipa e coloca a bola no fundo das redes, decretando a vitória do Liverpool.

O foco de ambos os times se volta para a Copa da Inglaterra. O Liverpool abre a rodada de mata mata jogando em Anfield contra o rival Everton na sexta-feira (5) às 17h. No dia seguinte (6), o Burnley viaja até Manchester para encarar o City no Etihad Stadium.