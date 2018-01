Com segundo tempo fantástico, Leicester bate Huddersfield e se recupera de derrota para Liverpool

A 22° rodada da Premier League começou junto com o ano de 2018. O King Power Stadium recebeu o time da casa, Leicester, contra o Huddersfield Town nesta segunda-feira (1°). As duas equipes se encontram no meio da tabela e queriam a vitória para respirar aliviado.

E os donos da casa saíram dos 90 minutos com a vitória por 3 a 0. Todos os gols foram na segunda etapa e ajudaram os foxes a quebrar uma chata sequência de quatro jogos sem vitória, as duas últimos seno dois reveses. Riyad Mahrez abriu o marcador. Slimani e Albrighton fecharam a conta.

Claude Puel e companhia agora chegam aos 30 pontos ganhos e ficam com a oitava posição, deixam o Everton três pontos atrás, embora com um jogo a menos. O Huddersfield permanece com 24 pontos e na 11° posição. Com certo equilíbrio evidente na segunda parte da tabela, o time de David Wagner está apenas cinco pontos da zona da degola.

Os dois times entrarão em campo apenas no fim de semana pela Copa da Inglaterra e fora de casa. às 9h45 do sábado (6), o Leicester irá encarar o Fleetwood Town. Já o Hudd irá enfrentar o Bolton Wanderes, este duelo começando às 12h.