Cech reclama de arbitragem após empate do Arsenal diante do West Brom

Foto: Jan Kruger/Getty Images Sport

O Arsenal tentou terminar 2017 com duas vitórias consecutivas. No entanto, o gol de empate sofrido aos 44 minutos da etapa final contra o West Bromwich Albion fora de casa impediu esse desejo e a equipe agora está um pouco mais longe do G-4 da Premier League do que na rodada passada.

Quem ficou na bronca após o apito final foi Petr Cech. O goleiro do Arsenal reclamou bastante do pênalti marcado aos 43 minutos. O árbitro Mike Dean assinalou a penalidade após interpretar como toque de mão de Chambers dentro da área. No minuto seguinte, Jay Rodriguez marcou e decretou o empate no The Hawthorns.

Para o goleiro, o pênalti não existiu e reclamou sobre a postura de Dean quando questionado por Cech sobre o lance, confirmando que o árbitro não se explicou. "Estou apenas decepcionado por causa da situação da penalidade. Espero que quando eu vá ao árbitro com respeito e lhe faça uma pergunta, gostaria que ele me respondesse de forma normal e não me desse um cartão amarelo e sequer se explicasse", conta o tcheco.

O goleiro do time de Londres continuou se explicando, afirmando que não agiu com grosseria, sendo mais comedido. "Eu também me reservei e acho que isso é o mais decepcionante, porque ele poderia ter me dito 'venha depois', mas ele me deu um cartão amarelo. Eu não fui grosseiro, apenas fiz a pergunta e acho que isso me decepciona ainda mais."

Mas não tem mais reclamações. O Arsenal agora vira a chave e passa a se concentrar na Copa da Inglaterra. O time será o último grande a jogar pela rodada de 32 avos da FA Cup, quando irá encarar fora de casa o Nottingham Forest no próximo domingo (7) às 13h (horário de Brasília).