Klopp mostra satisfação com vitória do Liverpool e elogia Lallana: "Foi incrível hoje"

Pela 22ª rodada da Premier League, o Liverpool visitou o Burnley na tarde desta segunda-feira (1º) e conseguiu a vitória nos acréscimos, 2 a 1. Os gols dos Reds foram marcados por Mané e Klavan, e o Burnley marcou com Gudmundsson.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, falou sobre o triunfo suado da sua equipe, destacando o fato de terem jogado dois dias antes e também falou sobre a chuva no Turf Moor. Jogadores importantes como Coutinho e Salah foram poupados pelo alemão. Firmino entrou na segunda etapa.

"As circunstâncias da partida eram complicadas para ambos os times. Disputamos um jogo 48 horas atrás e a chuva e o vento apertaram bastante, além do frio. Tivemos mais a bola e criamos as melhores chances, mas o jogo foi igual. Depois do gol do Burnley, qualquer um dos times poderia ter saído vitorioso" disse Klopp.

O alemão falou também sobre a boa atuação defensiva do time, apesar do gol sofrido. O alemão ressaltou também como a chegada do holandês Virgil van Dijk pode ajudar a equipe nos próximos jogos.

"Pra falar a verdade, nunca achei que nossos problemas defesa foram tão graves. Isso não quer dizer que não precisávamos de reforços para a posição. Virgil chegou e vai nos ajudar muito na sequência das competições" ressaltou o técnico dos Reds.

A atuação do meia Adam Lallana, retornando aos poucos de uma contusão foi alvo de elogios do treinador do Liverpool: "Adam foi simplesmente incrível hoje. Principalmente depois do primeiro gol. Armou bem as jogadas e voltou para recompor. É muito bom tê-lo de volta".

O próximo compromisso do Liverpool será pela tradicional FA Cup, na próxima sexta-feira (5), onde junto com o Everton vai protagonizar mais um capitulo do Merseyside Derby em Anfield. Os Reds não devem contar com Salah e Mané para o clássico, já que ambos irão à premiação da CAF Awards, que escolherá o melhor jogador africano do ano de 2017.