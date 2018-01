Martial e Lingard marcam, Manchester United vence Everton e reduz a distância para o Manchester City

Sem vencer desde o jogo contra o West Bromwich Albion, o Manchester United conseguiu sua primeira vitória em 2018 no duelo diante do Everton nessa segunda feira (1º), pelo placar de 2 a 0, em jogo realizado no estádio Goddison Park, em Liverpool. Os gols só saíram no segundo tempo e foram marcados por Martial e Lingard. Com a vitória, os Red Devils são vice líderes com 47 pontos, enquanto o Everton estacionou na oitava colocação com 27 pontos.

O Manchester United, que vinha de três empates consecutivos diante de Leicester City, Burnley e Southampton, além da derrota na Carabao Cup para o Bristol City, teve o domínio do jogo mesmo fora de seus domínios e tomou a iniciativa da partida, sofrendo para criar chances claras de gol diante da marcação forte do Everton. As principais jogadas vinham em tentativas individuais de Pogba, que finalizou duas vezes com perigo de fora da área. O Everton também tentava boas jogadas, mas esbarrava na falta de criatividade de seus jogadores.

Após o empate sem gols na segunda etapa, os Red Devils voltaram dispostos a vencer os Toffees. Pogba encontrou Martial livre na entrada da área, e o atacante colocou com categoria no ângulo, sem chance de defesa para Pickford. O francês ainda quase marcou outro golaço pouco depois ao enfileirar adversários e finalizar, mas parou em ótima intervenção do inglês. Atrás no placar, o Everton passou a pressionar em busca do empate, principalmente com as subidas de Tom Davies pelas laterais, mas o United foi quem ampliou com mais uma linda finalização, dessa vez, Lingard recebeu a bola na esquerda, se livrou da marcação do zagueiro Keane e acertou belo chute, novamente no ângulo, sem qualquer chance para Jordan Pickford.

Os dois times voltam a jogar já nessa sexta-feira (5), pela FA Cup. O Everton fará o Merseyside Derby diante do Liverpool, em Anfield, enquanto o Manchester United receberá em Old Trafford o Derby County, que vem de empate diante do Sheffield United pela EFL Championship por 1 a 1.