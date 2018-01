Gabriel Jesus tranquiliza fãs após lesão no joelho: "Volto o mais rápido possível"

O brasileiro se machucou no jogo contra o Crystal Palace (Foto: Clive Rose/Getty Images)

No empate do Manchester City contra o Crystal Palace por 0 a 0 pela 21ª rodada da Premier League, no último domingo (31 de dezembro), um dos principais jogadores dos Citizens passou por um grande susto. Após dividida aos 21 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus caiu sentindo muitas dores no joelho esquerdo, precisou ser substituído e saiu de campo chorando. O lance gerou muita preocupação e especulações sobre o tempo da lesão – sendo muito grave, poderia até mesmo tirá-lo da Copa do Mundo em junho.

Mas o próprio atacante tratou de tranquilizar os fãs. Em uma postagem em suas contas oficiais nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), logo após o City confirmar a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o brasileiro garantiu que fez os exames, não precisará de cirurgia e estará de volta em pouco tempo.

“Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial! Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível! Obrigado por todas as mensagens de apoio e pensamento positivo! Feliz ano novo! 2018 promete!!!”, disse o camisa 33.

Guardiola (esq.) afirmou que Jesus ficará de um a dois meses fora (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

O clube não confirmou o tempo de recuperação, mas logo após a partida contra o Crystal Palace, o técnico Pep Guardiola declarou que Jesus ficará de um a dois meses fora dos gramados. Essa é a segunda lesão do brasileiro com a camisa do City – em março de 2017, ainda durante a temporada passada, ele fraturou um dedo do pé direito contra o Bournemouth e ficou quase um mês e meio indisponível.

Na temporada 2017/18, Gabriel Jesus participou de 27 jogos até agora (18 pela Premier League, seis pela Uefa Champions League e três pela Copa da Liga Inglesa). Alternando a titularidade e o banco de reservas, ele marcou 10 gols e deu quatro assistências.