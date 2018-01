Monaco empresta lateral Kongolo ao Huddersfield Town

Foto: Divulgação/HTAFC

Sem muitas oportunidades no atual campeão da Ligue 1, o Monaco decidiu emprestar o defensor holandês Terence Kongolo ao Huddersfield Town até o final da atual temporada. Nascido na Suíça, filho de pais congoleses, se mudou para a Holanda aos quatro anos de idade e disputou a Copa do Mundo de 2014 pela Oranje, que foi terceira colocada. Kongolo foi campeão da Eredvisie em 2016/17 defendendo o Feyenoord. Kongolo usará a camisa de número 5 no time de West Yorkshire.

"Terence é um dos jogadores que seguimos durante o seu período no Feyenoord. Sua transferência para o Monaco, o colocou fora de nosso alcance naquele momento, mas estamos muito satisfeitos em podermos levá-lo emprestado agora. Ele é um defensor jovem de alta qualidade e nos proporcionará uma ótima opção para o resto da temporada Premier League. Com Michael Hefele e Jon Gorenc Stanković retornando de lesões de longa duração, era importante ter mais um jogador no elenco. Ele é atlético, móvel e estou ansioso para trabalhar com ele ao decorrer da temporada", disse o treiandor do Huddersfield, David Wagner.

Após seis temporadas defendendo o Feyenoord, Kongolo se transferiu para o Monaco em um contrato de cinco anos, porém, não vinha sendo muito aproveitado pelo treinador Leonardo Jardim, fazendo apenas seis partidas no início de sua trajetória pelo clube monegasco, em todas elas atuando na lateral esquerda, posição ocupada pelo brasileiro Jorge.

Kongolo é o quarto jogador que chega aos Terriers via empréstimo na atual temporada. Além dele, o goleiro dinamarquês Jonas Lössl (Mainz 05), o lateral direito suíço Florent Hadergjonaj (Ingolstadt) e o meio campista inglês Kasey Palmer (Chelsea) são os jogadores que tem vínculo com o Huddersfield até o final de junho de 2018.

O próximo compromisso dos Terriers será pela FA Cup diante do Bolton Wanderers, nesse sábado (6). A partida será realizada no Macron Stadium, casa do Bolton, 20º colocado na EFL Championship.