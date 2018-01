Lateral do Liverpool, Jon Flanagan admite agressão à namorada

Foto: John Powell/Getty Images

O lateral inglês do Liverpool, Jon Flanagan, admitiu ter agredido sua namorada em um incidente ocorrido no último 22 de dezembro. O jogador de 25 anos foi preso naquele dia na Duke Street, no centro da cidade de Liverpool. Flanagan compareceu a tribunal da cidade inglesa nesta terça-feira (2), mas a sentença só será dada ao jogador no dia 17 de janeiro.

Imagens de câmeras de segurança da rua citada anteriormente teriam mostrado Flanagan agredindo Rachel Wall, com quem tem um relacionamento há 1 ano e meio, às 3h20 da manhã do dia 22. Os dois estariam alcoolizados e o jogador teria inclusive dado um chute em sua companheira.

Nascido em Liverpool e revelado pelo clube, começou a atuar pela equipe principal na temporada 2010/11 e chegou a disputar um amistoso pela seleção inglesa, em 2014, mas por conta de uma sequências de lesões, perdeu espaço no clube de Merseyside e também no English Team. O jogador fez parte do último título conquistado pelo Liverpool nos últimos anos, a Copa da Liga Inglesa na temporada 2011/12 diante do Cardiff City.

Após uma passagem por empréstimo pelo Burnley na temporada passada, o lateral jogou apenas uma vez após o retorno aos Reds, na derrota por 2 a 0 para o Leicester na Copa da Liga Inglesa.

Flanagan tem sete temporadas a serviço do time principal do Liverpool, onde fez 51 partidas e marcou apenas um gol, marcado diante do Tottenham no dia 15 de dezembro de 2013, pela Premier League.

O lateral tem contrato com os Reds até junho de 2019. Além disso, Flanagan já capitaneou a equipe em jogo também válido pela Premier League diante do Southampton, em St Mary's, na temporada 2015/16. O clube inglês se recusou comentar sobre o caso para respeitar "o processo em curso, em colaboração com as autoridades."