Tottenham bate Swansea fora de casa e ultrapassa Arsenal na tabela

A Premier League continuou com sua 22° rodada nesta terça-feira (2). No Liberty Stadium, o Swansea, vindo de vitória sobre o Watford na semana anterior, recebeu em sua casa o Tottenham, que visa encostar no G-4 do campeonato.

Quem levou a melhor foi o time de Londres. Com um gol em cada etapa, os spurs despacharam o Swansea longe de casa com 2 a 0 no marcador. O espanhol Llorente fez o 1 a 0 em jogada de bola parada. Na segunda etapa, o jovem Dele Alli voltou à boa forma e fechou o placar para mais três pontos em favor do time de Mauricio Pocchetino.

Com a 12° vitória na conta, o Tottenham ultrapassou o Arsenal, que joga nesta quarta-feira (3) diante do Chelsea, chegando aos 40 pontos ganhos e ainda com um jogo a menos. O time ainda está há quatro pontos do Liverpool, time que fecha o G-4. Para os The Jacks, a situação não melhorou nada. Mesmo com derrota do West Bromwich sobre West Ham, o time do País de Gales perde no critério de desempate e volta para segurar a lanterna da Premier League.

O time visitante abriu o marcador aos 11 minutos. Llorente recebeu dentro da área e tocou de cabeça, tirando do alcance de Fabianski. Já nos 44 minutos do segundo tempo, Dele Alli pegou rebote e fuzilou para encerrar a partida.

Os dois agora jogam no próximo fim de semana pela Copa da Inglaterra. Fora de casa, o Swansea vai enfrentar o Wolverhampton no sábado (6) às 12h. Já em Wembley no domingo (7), o Tottenham abrirá as portas do lendário estádio para o AFC Wimbledon, com início marcado para às 12h.