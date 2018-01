Em ritmo de treino, Manchester City vence Watford e segue imbatível na Premier League

Nesta terça-feira (2), Manchester City e Watford se enfrentaram no Etihad Stadium pela 22ª rodada da Premier League. Com um placar de 3 a 1, o time do técnico Pep Guardiola venceu mais uma partida na liga inglesa. Sterling, Kabasele e Agüero marcaram os gols dos Citizens, ao passo que Gray descontou a favor dos Hornets.

O líder do campeonato segue invicto: com a vitória, o City acabou a maratona de jogos com a marca de 22 partidas sem perder e 62 pontos na liga inglesa. Já o Watford deixou a cidade de Manchester na decima posição, com 25 pontos.

Sem Gabriel Jesus, que está machucado, a partida marcou a volta de John Stones e David Silva. Além deles, para a surpresa dos torcedores, Kevin De Bruyne estava em campo, mesmo saindo imobilizado no ultimo jogo contra o Crystal Palace.

Do lado dos visitantes, o jogo contra os Citizens foi o ultimo da suspensão de quatro jogos de Deeney. Os brasileiros Gomes e Richarlison, que vem fazendo uma ótima campanha no campeonato, estiveram presentes em campo.

O Watford volta a jogar na PL em casa no dia sábado (13) contra o Southampton. O Manchester City, por sua vez, viaja para Liverpool para enfrentar o time de Jügen Klopp, no domingo (14).

Depois de empatar com o Crystal City no domingo (31), os Citizens entraram em campo abrindo o placar. Aos 38 segundos de jogo, Sané cruzou para a área e Sterling colocou pra dentro. Foi o 18º gol do artilheiro em todas as competições e 14ª na Premier League, além do gol mais rápido da temporada 2017/2018. Dez minutos depois, De Bruyne cruzou e Kabasele, zagueiro do Watford, marcou um gol-contra.

O goleiro brasileiro Gomes teve muito trabalho no restante do jogo. Foram 7 finalizações dos donos da casa. De Bruyne acertou uma falta na trave e resvalou na rede; Jones e Sané tentaram; e Agüero não sossegou até marcar o seu, aos 62 minutos. De Bruyne cruzou, Gomes chegou a pegar, mas soltou e o argentino aproveitou para marcar. Já são 101 gols do atacante no Etihad Stadium.

No final do jogo, aos 82 minutos, Gray diminuiu a diferença para os visitantes com assistência do peruano Carrillo, mas não existiam mais chances de virar. A ultima vez que o Watford venceu o Manchester City fora de casa foi em 1987.