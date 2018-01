Conte descarta ida de Chiellini ao Chelsea: "Talvez queira terminar sua carreira na Juventus"

Google Plus

Mesmo com seus 33 anos, Chiellini chama a atenção de diversos clubes da Europa (Foto: Daniele Badolato/Getty Images)

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, rechaçou os rumores de que o zagueiro Giorgio Chiellini, da Juventus, poderia reforçar os Blues neste mercado de transferências de janeiro. Visto como um dos melhores defensores da Itália, o jogador, de 33 anos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, uma vez que seu vínculo com a Vecchia Signora expira em 30 de junho deste ano.

"Não [contrataremos Chiellini], terei que ser honesto. Giorgio é um jogador fantástico, mas eu acredito que ele queira encerrar a sua carreira na Juventus e eu acho que é a decisão correta em se aposentar lá", disse Conte, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (2).

O técnico ainda comentou sobre o período de rumores que pipocam nas páginas de jornais e sites durante o primeiro mês do ano.

"Para os outros, é só especulação. Para nós, é um período onde nós devemos estar muito, muito focados para os nossos compromissos, e precisamos encontrar um equilíbrio para que tais supostas notícias, não atrapalhem o elenco", analisou.

Na última janela de transferências, o Chelsea contratou dois jogadores que atuavam no futebol italiano: o zagueiro Antonio Rüdiger, ex-Roma, e o lateral-direito Davide Zappacosta, ex-Torino.