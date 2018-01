Fernandinho destaca boa fase no City e exalta Guardiola: "Me conhece muito bem"

Fernandinho é homem de confiança de Pep Guardiola (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

O volante Fernandinho vem fazendo ótima campanha no Manchester City e terminou o ano de 2017 com contrato renovado. O camisa 25 citizen, que é vice-capitão do time inglês, participou de 19 partidas nesta temporada da Premier League e marcou dois gols. Após a vitória sobre o Watford, o brasileiro comentou sobre sua boa fase vestindo a camisa da equipe que lidera o campeonato.

"Estou muito feliz. Tem sido uma temporada especial para mim, jogando bem. Acima de tudo, o time está jogando muito bem e estamos liderando o campeonato de uma maneira incrível. Estou muito confiante jogando com os meus companheiros", afirmou o jogador, em entrevista à ESPN Brasil na zona mista do Etihad Stadium.

No jogo dessa terça-feira (2), o brasileiro começou como titular e foi substituído no final do segundo tempo. O City bateu o Watford por 3 a 1, e Fernandinho exaltou o desempenho do time de Manchester. "A gente começou o jogo muito bem, marcando gol antes do primeiro minuto. Eu acho que foi uma resposta boa para o empate que tivemos no ultimo jogo, contra o Palace. A gente conseguiu controlar bem a partida, matando alguns contra-ataques deles. Eles tiveram algumas chances ali no primeiro tempo, mas felizmente nós conseguimos fazer 3 a 0 e no finalzinho nos concedemos um gol", analisou.

No final do jogo, quando foi substituído, Fernandinho foi aplaudido e elogiado pela torcida. "O carinho da torcida é muito especial. Desde que cheguei aqui, sempre fui muito bem tratado pela torcida e todos dentro do clube. A unica coisa que eu posso fazer é retribuir muito bem em campo e eu tenho conseguido fazer isso de uma maneira legal e espero permanecer fazendo isso."

O jogador também recebeu um abraço do técnico Pep Guardiola, que o tem como um líder da equipe. Fernandinho abriu o jogo sobre seu bom relacionamento com o comandante espanhol. "O Pep é latino, muito parecido com os brasileiros. Eu fico muito feliz com ele. Estou constantemente recebendo elogios, e ele me conhece muito bem no dia a dia. Me deixa contente e motivado para continuar", destacou.

Maratona de jogos

Na Inglaterra, o final do ano é conhecido por ter uma maratona de jogos, alguns com dois dias de distância. Guardiola criticou a pratica durante a coletiva pós-jogo dessa terça, e Fernandinho também comentou o fato e a rotação de jogadores. Para o volante, o importante é manter um bom psicológico e estar focado na partida.

"Nosso plantão não é tão grande, a gente acaba fazendo rotação, mas acaba um ou outro jogador jogando muitas partidas. Esse último jogo, com o intervalo de 48 horas, quatro ou cinco jogadores tiveram que jogar os dois jogos, mas acho que estamos bem preparados, bem fisicamente e as vitórias nos dão um incentivo a mais", concluiu.