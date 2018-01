Inter visa envolver português João Mário em negociação com United para ter Mkhitaryan

Foto: Martin Rickett/Getty Images

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, a Internazionale buscará contratar o meia do Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, enviando o meia português João Mário para os Red Devils na negociação.

O treinador interista, Luciano Spalletti, esteve em uma longa reunião com os diretores do clube na terça-feira (2), para discutir a estratégia de transferências para a janela de janeiro. João Mário é considerado um problema, uma vez que luta por tempo de jogo e confiança, e, portanto, um empréstimo ou até mesmo uma venda é visto como futuro mais provável do português.

O Paris Saint-Germain também está interessado no meia do Manchester United, mas a Inter tem a mira fixada em Mkhitaryan. O armênio, que chega a 29 anos no final deste mês, foi contratado pelo Manchester United por 42 milhões de euros (R$ 164,1 milhões), junto ao Borussia Dortmund, no verão de 2016.

Mkhitaryan teria problemas de adaptação nos Red Devils, marcando apenas dois gols e anotando seis assistências em 21 jogos nessa temporada.

Uma vez que a Inter pagou 40 milhões de euros (R$ 156,3 milhões) por João Mário no verão europeu passado, a ideia do clube italiano seria emplacar uma troca direta entre os jogadores na negociação.