Com acerto próximo, Sam Allardyce elogia atacante Cenk Tosun: "Nossa maior prioridade"

Foto: VI-Images/Getty Images

Buscando melhorar sua situação no Campeonato Inglês, o Everton mapeou o mercado e, após longas conversas, se aproximou da contratação do atacante turco Cenk Tosun, do Besiktas. Apesar de ter assinado com muitos jogadores na última janela, a temporada dos Toffees – principalmente no setor de ataque – vai aquém do esperado e, por isso, a diretoria do clube e o treinador Sam Allardyce buscam esse nome para tentar reerguer a equipe.

‘Big Sam’ já havia tentado a contratação do atleta quando estava no Crystal Palace, mas a negociação não avançou. Dessa vez, o desfecho tem tudo para ser positivo e o comandante demonstrou satisfação com o negócio: “Após longas negociações chegamos em um estágio avançado. O negócio pode acontecer antes da Copa (na próxima sexta-feira (5), contra o Liverpool). Se tivermos sorte, ele estará disponível para jogar essa partida, mas ainda terá que fazer exames médicos e isso pode dificultar a presença dele (na partida). Porém, a contratação do jogador é a nossa maior prioridade.”, disse.

Sobre a possibilidade de Tosun ficar no banco para o grande clássico contra o Liverpool, na FA Cup, Sam Allardyce mostrou cautela: “Existe a possibilidade, mas tudo depende de sua capacidade física. Não queremos arriscar machucá-lo, já que ele não treina há alguns dias. Essa decisão virá do departamento médico.”, completou.

Além disso, Fikret Orman, presidente do Besiktas, também comentou sobre a transferência, que custará cerca de 25 milhões de libras. “Everton fez uma proposta, mas o futebol chinês cobriu, oferecendo 35 milhões de euros por Tosun. Nós recusamos, ele é um jogador muito importante pra nós.”, disse, respeitando a vontade do atleta de se manter em um cenário competitivo.

“Cenk Tosun quer jogar no Everton. As negociações estão acontecendo, com boas expectativas. A situação ainda não está totalmente sacramentada até agora, mas, se as condições forem boas para todos nós, a transferência será confirmada.”, disse Orman, que está em Londres discutindo as normas desse negócio com representantes do clube inglês.