Destaque do Burnley, James Tarkowski prolonga seu contrato até 2022

Foto: Nigel Roddis/Getty Images

Principal destaque da ótima campanha do Burnley na Premier League, o zagueiro James Tarkowski, que vinha sendo especulado por Chelsea e Arsenal, que tentariam a negociação com o defensor na janela de inverno, assinou um novo contrato com os Clarets, que possuem a quarta melhor defesa da Premier League, com apenas 19 gols sofridos, ampliando seu vínculo com o clube até 2022. Anteriormente, o contrato do defensor se encerraria no final da próxima temporada.

"Achamos a melhor decisão oferecer a James um novo contrato. Seu vínculo com o clube estava fora de sincronia, pois vem sendo um dos principais destaques da temporada.", disse o treinador do Burnley, Sean Dyche.

O time de Dyche manteve 10 clean sheets em 22 jogos da liga nesta temporada, sendo superado apenas por Chelsea e Manchester City (11), além do Manchester United (12), equipe que teve mais partidas sem ser vazada na Premier League.

Nascido em Manchester, o zagueiro foi formado nas categorias de base do Oldham Athletic, onde ficou o final de 2013, assinando em janeiro de 2014 com o time londrino do Brentford, onde participou do acesso da equipe da League One para a EFL Championship na temporada 2013/14. Em janeiro de 2016, assinou com o Burnley e após a saída de Michael Keane para o Everton, tem sido titular absoluto da posição, formando ótima parceria com Ben Mee na defesa dos Clarets.

"Foi uma boa temporada até agora e é muito bom ser recompensado pelo treinador e pelo clube dessa maneira. Estou motivado pois o clube apresentou um projeto de longo prazo para mim e então espero continuar o bom trabalho que tenho feito no clube até agora, trabalhando cada dia mais. Nossa temporada tem sido extremamente positiva e quermos mantê-la assim.", disse o zagueiro.

O Burnley joga nesse sábado (7) pela FA Cup diante do Manchester City, no Etihad Stadium em Manchester.