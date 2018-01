Promessa grega, zagueiro Konstantinos Mavropanos é anunciado pelo Arsenal

Foto: Divulgação/Arsenal FC

Uma de suas grandes ‘armas’, o treinador Arsène Wenger buscou mais um jovem jogador no mercado europeu para reforçar o Arsenal. Dessa vez, com dedo do olheiro Sven Mislintat, o clube londrino anunciou, na última quinta-feira (4), a sua primeira contratação em 2018, por cerca de 2,2 milhões de libras. Trata-se do zagueiro Konstantinos Mavropanos, de 20 anos, que estava no PAS Giannina, da Grécia.

O grego passou a grande parte de sua vida nas categorias de base no Apollon Smyrni, até se destacar e concluir sua transferência ao PAS Giannina, onde fez sua estreia em novembro de 2016. Desde então, passou a ter mais chances no onze inicial e, com o passar do tempo, se tornou figurinha carimbada na equipe titular, assumindo de fato a vaga na equipe treinada por Giannis Petrakis.

Seu antigo clube, porém, não faz uma campanha de encher os olhos no Campeonato Grego: em um torneio que possui 16 equipes, o PAS Giannina atualmente ocupa a 11ª posição, com 17 pontos, estando distante das primeiras posições. Até aqui, o Giannina soma três vitórias, oito empates e quatro derrotas. Apesar da contratação, é esperado que o atleta seja emprestado para outro clube para ganhar experiência.

Apesar da campanha irregular, Mavropanos é considerado uma das principais revelações do futebol grego, tendo duas convocações para a Seleção Sub-20 na bagagem. Dentre suas principais qualidades está o jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo – grande exemplo desse fato é que o atleta marcou três gols e deu uma assistência em 14 partidas do atual Campeonato Grego. Por outro lado, tomou seis cartões amarelos nesse mesmo período, deixando claro que é um jogador que faz muitas faltas.

Mavropanos chega para adicionar mais juventude no setor de zagueiros do Arsenal, que atualmente conta com Rob Holding e Krystian Bielik, um dos principais nomes da base, mas que ainda não teve muitas chances no profissional. De início, é difícil imaginar que o grego faça parte do elenco principal dos Gunners, mas sim como um investimento a longo prazo, já que alguns jogadores como Laurent Koscielny e Nacho Monreal estão entrando em uma idade mais avançada e, consequentemente, as lesões estão começando a aparecer.