Após novela no início da temporada, Chelsea enfim anuncia acerto com Barkley

Foto: Divulgação/Chelsea

Novela antiga? Assim como na janela de verão, no começo da temporada, o Chelsea demonstrou interesse por Ross Barkley, fez uma proposta e o Everton aceitou. Na hora dos exames, porém, foi constatada uma lesão no jogador, o que acabou melando a negociação. Dessa vez, porém, o negócio se concretizou: o inglês de 24 anos acertou sua transferência para os Blues por cerca de 15 milhões de libras, já que ficava sem contrato ao fim do campeonato.

Barkley ainda não jogou nenhuma partida na atual temporada por conta dessa lesão, mas foi o principal nome do Everton em temporadas passadas, somando 150 aparições em Premier League com os Toffees. O meio-campista possui muitas convocações para a Seleção Inglesa, fazendo parte do elenco que jogou a Eurocopa em 2016. Pelo Chelsea, ele vestirá a camisa 8 e assinou um contrato de cinco anos e meio.

Marina Granovskaia, uma das diretoras do clube, se mostrou feliz com a contratação de Barkley. “Ross é um jogador que nós admiramos há muito tempo e temos certeza que ele será importante para o Chelsea. Ele possui qualidades técnicas e físicas extraordinárias, além de experiência na Premier League e sucesso no nível profissional. Nós damos boas-vindas a ele e estamos ansiosos para vê-lo em ação.”, disse.

Por conta sua mobilidade e técnica, Barkley pode se encaixar no esquema do treinador Antonio Conte de diversas maneiras, seja com os dois homens de meio-campo, um pouco aberto pelos lados ou jogando atrás do atacante. Essa versatilidade era requisitada pelo italiano desde que chegou ao Chelsea, e finalmente ele terá um jogador que pode cumpri-la ofensivamente – já que César Azpillicueta consegue cobrir a maioria das funções defensivas.

Aos 24 anos, Barkley já teria, teoricamente, uma idade para ser considerado um dos grandes nomes do país. Apesar de demonstrar muita habilidade, ainda não conseguiu chegar nesse estágio, muito por conta de sua saída conturbada do Everton. Na última temporada, Ronald Koeman, então treinador do clube, afirmou que não renovaria o contrato do atleta, que teria que procurar outros ares, o que gerou um clima de mal-estar para o jogar em Merseyside.