Sonho antigo da Juventus, Emre Can deve chegar ao clube sem custos no meio do ano

Emre Can poderá trocar o vermelho do Liverpool pelo preto e branco da Juventus (Foto: Michael Regan/Getty Images)

Tudo indica que Emre Can deixará o Liverpool ao término da atual temporada. O meio-campista dos Reds já tem acordo firmado com a Juventus e deverá se transferir ao clube italiano na janela de verão europeu a custo zero.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, o jogador alemão assinará um contrato de cinco anos com a Vecchia Signora e receberá £ 85,000 por semana. Emre Can optou por não renovar o seu vínculo com o Liverpool para se transferir à Juventus.

Referência no Liverpool e na Seleção Alemã, Can despertou olhares de grandes equipes. O técnico Massimiliano Allegri comentou sobre a possível transação e ressaltou as qualidades do alemão.

"Todos nós sabemos das qualidades de Emre Can, ele é um jogador muito jovem e já faz parte de um meio-campo extraordinário como é o da Alemanha. Porém, eu não gosto de comentar sobre transferências que ainda não se concretizaram, acredito que a Juventus já é muito forte atualmente", disse.

O jovem jogador de 23 anos pode atuar como meio-campista e zagueiro, tendo atuado em ambas posições pelo Liverpool. Na atual temporada, Emre Can participou de 23 partidas pela equipe inglesa e marcou um gol, além de ter contribuído com três assistências.

Na Juventus, o jogador encontrará os compatriotas Benedikt Höwedes (zagueiro e lateral) e Sami Khedira (meio-campista).