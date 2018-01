Van Djik estreia com gol e Liverpool elimina Everton na FA Cup

Sobrou muita emoção, assim como qualquer Merseyside Derby. Nessa sexta-feira (5), Liverpool e Everton se enfrentaram pela terceira fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Jogando em Anfield, os Reds fizeram valer o mando de campo e, graças a gols de James Milner e do estreante Virgil Van Dijk, derrotaram os Toffees, que balançaram a rede com um gol de Gylfi Sigurdsson.

Com esse resultado, a equipe de Jürgen Klopp continua viva na competição, enquanto que a de Sam Alladyce terá que se contentar apenas com o Campeonato Inglês, já que também fora eliminada na FA Cup. As duas equipes voltarão a ter compromissos na semana que vem, pela Premier League: no domingo (14), o Liverpool enfrentará o Manchester City no próprio Anfield, e, no sábado (13), o Everton irá ao Wembley para enfrentar o Tottenham.

Primeiro tempo brigado e com pênalti polêmico

Assim como esperado, o clássico começou nervoso e com muitas faltas, principalmente vindo do lado do Everton, como foi visto logo nos primeiros minutos, quando Rooney levou um cartão amarelo por falta dura. Em termos de bola jogada, a equipe local, apesar de possuir mais finalizações nos primeiros 25 minutos, viu, na maior parte do tempo, os visitantes terem a bola. A equipe de Big Sam, porém, não conseguia transformar esses passes em chances reais de gol.

Com o passar do tempo, porém, a equipe do Liverpool passou a se achar em campo e controlar a posse da bola, mesmo que, assim como os Toffees, não conseguisse transformá-la em ocasiões para finalizar. Pelo lado do Everton, praticamente todas as jogadas passavam pelos pés de Gylfi Sigurdsson e Dominic Calvert-Lewin, que, praticamente sozinhos, não conseguiam produzir muita coisa.

Muitas brigas: tônica do primeiro tempo de Liverpool x Everton (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O primeiro grande evento do jogo ocorreu aos 34 minutos. Lallana, após receber um passe, protegeu a bola com seu corpo para tentar girar, mas, após um toque de Holgate, o meio-campo desabou dentro da área. Apesar de muito contestado, o árbitro Robert Madley marcou o pênalti e, na cobrança, James Milner, em uma finalização segura, deslocou Pickford para abrir o placar.

Seis minutos depois, o clima, definitivamente, esquentou: em um lance praticamente isolado, Roberto Firmino roubou a bola de Mason Holgate utilizando seu corpo, o lateral inglês, estressado, acabou empurrando o brasileiro com força, que acabou caindo para fora do gramado, batendo em uma das placas de publicidade presente em Anfield. Após isso, os dois discutiram e muitos jogadores cercaram os dois atletas, tentando separá-los.

Segundo tempo e a aparição de um herói improvável

Precisando urgentemente de um gol, o Everton passou a atacar mais, diferentemente daquilo que havia sido apresentado na primeira etapa. O Liverpool, por sua vez, jogava com a vantagem ‘debaixo dos braços’ e, vista a necessidade do adversário de se aventurar no campo ofensivo, se focava em defender e esperava as chances reais de contra-ataque, com o objetivo de achar o sistema defensivo dos Toffees bagunçado.

Apesar do ímpeto ofensivo do Everton, o Liverpool teve as duas melhores chances no começo do segundo tempo: a primeira foi em uma cobrança de escanteio, em uma cabeçada que passou perto do gol de Pickford. A outra foi aos 10 minutos, quando, após um passe de Chamberlain, Lallana entrou cara a cara com o goleiro do Everton, mas, pressionado por Jagielka, acabou chutando sem direção.

Jogadores do Everton comemorando o gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

O jogo era muito agitado, nenhuma equipe conseguia se criar e dominar a partida, apesar do Liverpool ter uma maior posse da bola. Aos 22 minutos, os Reds tomaram aquilo que eles tanto procuraram durante boa parte do tempo: após uma cobrança de escanteio, Bolasie saiu em velocidade e Lookman, com espaço do lado esquerdo, achou Jagielka, que avançou até o ataque. O zagueiro brecou e apenas rolou para trás, quando Sigurdsson chegou com espaço para chutar com categoria, no canto de Karius, sem chances para defender.

No melhor momento do Everton no segundo tempo, o Liverpool conseguiu desempatar: aos 39 minutos, após uma cobrança de escanteio, Pickford saiu mal do gol e Van Dijk, que fazia sua estreia com a camisa vermelha, se anteciparia e marcaria, com uma cabeçada, para colocar a equipe da casa na frente novamente. No decorrer do jogo, os visitantes até tentaram, mas não conseguiram criar chances para vencer o Liverpool, que avançou de fase.