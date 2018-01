Solução para o ataque: Everton anuncia contratação de Cenk Tosun, ex-Besiktas

Com uma primeira metade de temporada aquém do esperado, o Everton começou a ser ativo na janela de transferências e anunciou, nessa sexta-feira (5), a contratação do atacante turco Cenk Tosun, que estava no Besiktas. O ‘namoro’ entre o clube e atleta durava desde o final de dezembro, tanto que o mesmo fora homenageado em sua partida final pelo atual campeão turco, contra o Osmanlispor, pela Copa Nacional.

Apesar de ter contratado muito, o Everton não achou uma solução para o setor de ataque. Sandro Ramírez, um dos novos jogadores, não conseguiu mostrar à que veio e o principal nome do setor foi o jovem Dominic Calvert-Lewin, que tem a preferência de jogar mais recuado, sem ser um ‘homem-alvo’ no campo ofensivo. Além deles, Oumar Niasse também não conseguiu desenvolver uma sequência positiva de partidas.

Os Toffees até aqui são a grande decepção da Premier League. Encostados na nona posição, com 27 pontos, a equipe de Sam Allardyce está naquela zona que, ao mesmo tempo, está longe do rebaixamento, mas também está distante das zonas de competição europeia. Gylfi Sigurdsson, uma das recentes contratações, é o grande destaque da equipe até esse ponto.

Cenk Tosun era o principal atacante da Turquia. Titular da seleção, o atacante foi um dos principais artilheiros do país – e o principal do Besiktas – nas últimas temporadas: em 2016/17, foi às redes em 20 oportunidades na Süper Lig e marcou oito vezes no atual campeonato. Além disso, marcou quatro vezes na Uefa Champions League, ajudando o seu clube a ser o primeiro time da Turquia a terminar a fase de grupos no primeiro lugar da sua chave. Ao todo, foram 41 gols em 96 jogos pelas Black Eagles.

Aos 26 anos, Tosun irá para a quarta equipe na sua carreira. Começou na base do Eintracht Frankfurt, mas nunca teve oportunidades por lá, até que, em 2011, se transferiu para o Gaziantepspor, se destacando em um elenco médio e conseguindo chegar à Seleção – foi convocado pela primeira vez em 2013. Em 2014, foi anunciado pelo Besiktas e, desde então, passou a crescer demais no cenário do futebol europeu.

Cenk Tosun será o 15º turco a atuar em algum clube da Premier League. O último foi Gökhan Tore, que teve uma passagem apagada pelo West Ham na última temporada, e os dois jogadores dessa nação que mais se destacaram pela divisão de elite do futebol inglês foram Emre Belozoglu, com uma passagem de três temporadas pelo Newcastle, e Tuncay Sanli, que teve boas atuações no Middlesbrough entre 2007 e 2009.