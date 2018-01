Klopp elogia estreia de Van Dijk no clássico: "Estreia dos sonhos"

Foto: Clive Brunskill via Getty Images

Pela terceira fase da FA Cup, o Liverpool recebeu o Everton em Anfield e eliminou o rival, vencendo por 2 a 1, com gols de Milner cobrando pênalti e do estreante Virgil van Dijk. O gol dos Toffees foi marcado pelo islandês Sigurdsson.

O treinador dos Reds, Jürgen Klopp, falou bastante sobre a estreia do zagueiro holandês, que custou 75 milhões de libras aos cofres do Liverpool. Van Dijk foi o responsável por marcar o gol da classificação vermelha no Anfield, aos 39 do segundo tempo.

"Estreia dos sonhos. Foi muito especial. Pra ser honesto, inicialmente ele (van Dijk) não estaria no time titular, mas como Lovren e Klavan vinham numa longa sequência de jogos, decidi escalá-lo. E deu muito certo!" disse Klopp.

"Virgil se mostrou muito seguro na partida de hoje, até mesmo em momentos de pressão. Sabe sair jogando muito bem, tem bom passe e cabeceia muito bem. Mas tenho que elogiar o cruzamento também, mais um certeiro do Oxlade-Chamberlain, como tinha feito no jogo passado contra o Burnley" ressaltou o alemão.

Quando questionado sobre o pênalti marcado pelo árbitro Robert Madley, Klopp disse que viu a penalidade no lance, mesmo comparando a jogada com a falta marcada de Lovren em Calvert-Lewin no Merseyside Derby da Premier League, que ocorreu em dezembro, na qual o alemão afirmou que não viu o pênalti.

"Houve um toque fraco, mas existiu. Foi exatamente a mesma situação do derby passado. Tem a mão do defensor no corpo do Lallana, então como vocês da imprensa falaram que o contato do último jogo foi pênalti, então esse também foi" disse o técnico dos Reds.

Após eliminar o rival da FA Cup, o Liverpool volta suas atenções para a Premier League, onde vai encarar o líder do campeonato, o Manchester City. O jogo será em Anfield Road no dia 14 de janeiro.