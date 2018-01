Agüero faz dois, City goleia Burnley e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Burnley, por 4 a 1, neste sábado (6), no Etihad Stadium, em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O atacante Sergio Agüero foi o destaque da partida, marcando duas vezes. Leroy Sané e Bernardo Silva completaram o placar. Os visitantes marcaram com Ashley Barnes.

A equipe da casa teve que correr atrás do placar. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Stones tentou afastar a bola, mas a mandou para trás, Barnes aproveitou o vacilo do beque inglês e fuzilou as redes.

O time de Pep Guardiola conseguiu virar o duelo na etapa final em dois minutos. Gündogan cobrou falta rápido para Agüero, que finalizou na saída do goleiro. Logo depois, mais um gol com participação dos dois. O argentino tocou para o alemão, correu para a área, recebeu um passe de calcanhar, driblou o arqueiro e marcou.

O terceiro gol começou em jogada construída pelo lateral brasileiro Danilo. Ele avançou pelo corredor direito, inverteu o jogo, Sané tabelou com David Silva e arrematou rasteiro. Para fechar a conta, o goleiro Pope saiu errado, Sané ficou a bola e rolou para Bernardo Silva fazer o 4 a 1.

Com o resultado, o City avança à quarta fase da Copa da Inglaterra. Já o Burnley vai se contentar apenas com a Premier League, onde faz boa campanha – os comandados de Sean Dyche está na sétima colocação.

O City volta a campo daqui a três dias. Na terça-feira (9), às 17h45 (de Brasília), recebe o Bristol City, no Etihad Stadium, pela Copa da Liga. O Burnley, por sua vez, tem compromisso com o Crystal Palace, em Londres, no próximo sábado (13), pela Premier League.