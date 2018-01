Com vários desfalques, Arsenal visita decadente Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira eliminatória da copa da Inglaterra, disputada no city ground, em Nottingham.

Nesse domingo (7), o Nottingham Forest receberá o Arsenal pela terceira rodada eliminatória da Copa da Inglaterra. O pontapé inicial, que será dado no City Ground, está marcado para as 14h, no horário de Brasília.

Após este jogo, o Forest receberá o Aston Villa pela Championship, às 15h30 do próximo sábado (13). Já o Arsenal visitará o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa na próxima quarta-feira (10), às 18h, em Stamford Bridge, em clássico londrino.

Sem treinador, Nottingham Forest tem grande desafio e quer ser ‘zebra’

Cerca de uma semana após a demissão de Mark Warburton, os Reds farão seu segundo jogo contra uma equipe da Premier League na temporada. Em setembro de 2017, a equipe foi goleada pelo Chelsea na Copa da Liga Inglesa, mas agora quer fazer diferente e sonha em passar pelo Arsenal.

O Forest deve contar com a volta de Daryl Murphy, que já marcou sete gols na atual época, mas não pôde entrar em campo contra o Leeds no último fim de semana. Apesar disso, Chris Cohen e Jack Hobbs seguem fora, contundidos, enquanto Matt Mills tem seu estado como questionável.

O treinador interino, Gary Brazil, pareceu muito ansioso para o jogo, se mostrando confiante e feliz em poder comandar a equipe frente ao Arsenal, campeão da Copa várias vezes.

“É muito agradável para os torcedores, e precisamos ter um bom desempenho por eles. Queremos que eles venham ao City Ground e saiam orgulhosos do que viram. Se você não está animado para a partida, se não sente um frio na barriga por isso, então está no negócio errado.”

Provável Nottingham Forest: Smith; Darikwa, Worral, Mancienne, Traore; Bridcutt, Vaughan; McKay, Dowell, Osborn; Murphy.

Mesmo favorito, Arsenal continua sofrendo com desfalques

Apesar de jogar fora de casa e ter diversos jogadores ausentes, os Gunners são quem as casas de apostas determinam que tem maior chance de passar de fase. A tendência é que o clube londrino domine as ações desde cedo, tendo pouca dificuldade para vencer o confronto.

O Arsenal não poderá contar pelo menos sete jogadores, sendo Olivier Giroud, Laurent Koscielny, Aaron Ramsey, Nacho Monreal e Granit Xhaka parte dos desfalques, todos contundidos. Por isso, atletas como Francis Coquelin, Alex Iwobi e Theo Walcott devem ser titulares na partida.

Arsène Wenger, técnico dos Gunners, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do duelo entre clubes de divisões distintas. Para ele, há uma certa pressão na entrada de um torneio.

“Essa é, talvez, a rodada eliminatória mais díficil, porque é sempre complicado começar bem em uma competição. Jogar fora de casa contra times da Championship é intenso, visto que é um grande desafio para eles.”

Provável Arsenal: Ospina; Debuchy, Mertesacker, Holding; Nelson, Elneny, Coquelin, Maitland-Niles; Walcott, Iwobi; Welbeck.