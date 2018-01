Harry Kane é o terceiro jogador mais valioso da atualidade, segundo estudo da CIES

Foto: Tottenham Hotspurs FC/Getty Images

O Observatório de Futebol da CIES, (Centro Internacional do Estudo do Esporte, em tradução livre), realizou um estudo e mostrou que o atacante do Tottenham Hotspurs e da seleção da Inglaterra, Harry Kane vale cerca de 195 milhões de euros, atrás de apenas de Neymar e Lionel Messi. Além de Kane, o meia Dele Alli, também ficou entre os dez jogadores mais caros no estudo da CIES.

Harry Kane marcou 56 gols no ano de 2017, sendo o artilheiro do an. Além disso, com 38 gols, o centroavante superou a marca de Alan Shearer, que marcou 36 gols no ano de 1995, com a camisa do Blackburn Rovers.

O estudo da CIES calculou os valores dos jogadores nas cinco principais ligas europeias sob as seguintes variáveis: idade, posição, duração do contrato, desempenho e status a nível internacional. O meio campista belga do Manchester City, Kevin de Bruyne e seu conterrâneo centroavante do Manchester United, Romelu Lukaku, além do meio-campista francês Paul Pogba, são os outros jogadores da Premier League a fazerem parte do top 10.

O atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nomeado o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2017, é apenas o 49º na lista, estando valorizado em cerca de 80,4 milhões de euros.

Confira a lista dos 20 jogadores mais valiosos pela CIES (em euros)

1. Neymar (PSG) - 213m

2. Lionel Messi (Barcelona) - 202.2m

3. Harry Kane (Tottenham) - 194.7m

4. Kylian Mbappe (PSG) - 192.5m

5. Paulo Dybala (Juventus) - 174.6m

6. Dele Alli (Tottenham) - 171.3m

7. Kevin de Bruyne (Man City) - 167.8m

8. Romelu Lukaku (Man Utd) - 164.8m

9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 150.2m

10. Paul Pogba (Man Utd) - 147.5m

11. Leroy Sane (Man City ) - 140.6m

12. Mohammed Salah (Liverpool) - 140.5m

13. Raheem Sterling (Man City) - 138.2m

14. Luiz Suárez (Barcelona) - 128.7m

15. Marcus Rashford (Man Utd) - 126.8m

16. Philippe Coutinho (Barcelona) - 123m

17. Gabriel Jesus (Man City) - 122.6m

18. Eden Hazard (Chelsea) - 119.6m

19. Gonzalo Higuaín (Juventus) - 113m

20. Alvaro Morata (Chelsea) - 108m