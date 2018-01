Georges-Kévin Nkoudou é emprestado pelo Tottenham ao Burnley

Foto: Divulgação/Burnley FC

O Burnley anunciou a chegada do atacante francês Georges-Kevin Nkoudou de 22 anos e que estava no Tottenham Hotspur, sendo emprestado aos Clarets até o final da atual temporada da Premier League. Nkoudou usará a camisa número 7 no Burnley.

O jogador nascido em Versalhes iniciou sua carreira nas categorias de base do Nantes e em 2015 se transferiu para o Olympique de Marselha, onde se destacou com a camisa do OM, marcando 10 gols em 41 jogos. Em agosto de 2016 juntou-se aos Spurs por £ 9,4 milhões após o presidente do clube londrino, Daniel Levy, o negociar junto a equipe francesa por um valor reduzido.

Nkoudou fez apenas 23 partidas em uma temporada e meia com a camisa dos Spurs, sendo oito na atual, onde marcou seu único gol pelo clube diante do APOEL pela Uefa Champions League. O treinador do Burnley, Sean Dyche, espera ter Nkoudou disponível para a partida da Pemier League do próximo sábado (13) diante do Crystal Palace.

"Todos estão surpresos, pois o Burnley é o primeiro após os seis grandes. Eles estão demonstrando um ótimo futebol. Eu sei que Sean Dyche gosta de jovens jogadores com uma postura ofensiva, então acredito que meu estilo de jogo se adequa ao que o clube deseja e estou feliz em trabalhar com ele. Espero ajudar o clube no período em que eu estiver aqui e farei tudo para ajudar a equipe a avançar", afirmou Nkoudou.

Outra influência para que o jovem atacante chegasse por empréstimo junto ao Tottenham foi o lateral Kieran Trippier, ex-jogador dos Clarets e que foi companheiro de Nkoudou na equipe londrina:

"Quando falei com Trippier, ele me contou coisas boas sobre o clube, sobre os jogadores e sobre tudo sobre Burnley. Estou feliz por estar aqui, então agradeço Trippier por ter me ajudado com essa escolha", destacou o atacante.

Em rede social, o jogador destacou de uma forma bem humorada sua chegada ao Burnley.

"Como o meu novo treinador me deu as boas vindas ao clube! Muito feliz em estar aqui. Espero ajudar o tanto quanto eu puder."