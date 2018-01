Técnico do Bristol City elogia atuação e convoca torcida para jogo da volta

(Foto: Getty Images)

A modesta equipe do Bristol City, que disputa a Championship(segunda divisão do Campeonato Inglês) viveu muitas emoções noite desta terça-feira(9). O entusiasmo por estar na semi-final da Copa da Liga Inglesa foi anulada pelo gol de Aguero nos minutos finais de jogo, o que fez a equipe do técnico Lee Johnson sair atrás no agregado na semi-final. Agora, o Bristol tem que vencer por 2 gols de diferença caso queira se classificar pra final.

O treinador do Bristol City, Lee Johnson, afirmou que está muito orgulhoso do comportamento de sua equipe e disse que a competição ainda não terminou para o Bristol City, que vai lutar pela classificação no jogo da volta.

"Eu estou muito orgulhoso do meu time. Estamos desapontados com o gol sofrido no final, mas os jogadores demonstraram uma disposição fantástica. Estamos apenas no primeiro tempo desta semi-final e ainda estamos vivos na competição. Não tivemos muita sorte no jogo, mas trabalhamos muito bem na pressão da saída de bola deles e demonstramos um ótimo futebol em alguns momentos". afirmou

Apesar de estar orgulhoso pela atuação de sua equipe, o técnico Lee Johnson se demonstrou muito chateado com o gol sofrido no final da partida e ainda elogiou o comportamento dos 8000 torcedores do Bristol City que estiveram presentes no Ettihad Stadium e chamou a torcida para lotar o Ashton Gate para o confronto da volta.

"Foi muito desapontante conceder um gol para o Manchester City nos momentos finais do jogo. O nosso gol marcado fora de casa foi muito importante. Buscamos o gol sempre que pudemos, não ficamos na retranca em nenhum momento e vamos para casa orgulhoso do que fizemos. O jogo da volta vai ser dificil para a equipe deles. Todos ouviram os nossos 8000 fãs aqui e terão 27000 deles no jogo da volta". concluiu o treinador.

Por enquanto, as atenções do Bristol City voltam para a Championship. A equipe de Lee Johnson está na zona dos playoffs da competição e ocupam a 4ª colocação da competição com 47 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será contra o Norwich no Ashton Gate.