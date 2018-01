Conte releva empate em casa e crê em classificação do Chelsea para final: "Estamos preparados"

Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Treinador do Chelsea, o italiano Antonio Conte deu sua declaração para a partida contra o Arsenal, pelas semifinais da Copa da Liga, que acabou empatada em 0 a 0. Perguntado sobre as chances criadas pela sua equipe e se a mesma deveria vencer, o comandante respondeu positivamente. “Com certeza, seria melhor se tivéssemos vencido a partida, nem se fosse por 1 a 0. As coisas positivas foram que não concedemos nenhum gol e, quando você joga uma semifinal com duas partidas, jogar em casa e não conceder gols é muito importante”, disse.

Esse foi o segundo jogo seguido do Chelsea sem marcar, o que preocupa o italiano. “Tentamos vencer e chutamos 20 vezes, criamos chances mas não conseguimos marcar. Precisamos ser mais clínicos ofensivamente, se não, você não vai marcar e o jogo terminará empatado por azar. Depois da partida contra o Norwich (pela FA Cup), esse é o nosso segundo empate em 0 a 0 seguido, temos que refletir nisso e melhor nas sessões de treinamento”, adicionou.

Questionado sobre a falta de gols ultimamente, Conte afirmou que isso não é apenas culpa dos jogadores ofensivos, e sim de todo um sistema que envolve todos os jogadores. “Honestamente, eu ficaria com medo se não estivéssemos criando chances durante os jogos, mas essa equipe se mostra muito criativa em todos as partidas. O que eu digo não se remete apenas à atacantes, por exemplo, Christensen teve duas fantásticas chances para marcar de cabeça hoje. Todos precisam melhorar, não apenas os atacantes. Ao jogar uma semifinal, é importante aproveitar qualquer chance que você tem”, bradou.

Essa foi a primeira partida com o uso do assistente de vídeo na temporada da Inglaterra, e o italiano se mostrou contente com esse avanço. “Estou feliz porque agora, quando os árbitros ficarem em dúvida em algum lance, eles podem checar o vídeo para tomar a melhor decisão. Todos querem menos erros durante as partidas e isso pode ser muito positivo. É preciso entender que quando você começa a utilizar o VAR durante uma partida, o tempo de acréscimo será maior. Se existirem três dúvidas durante uma partida, o tempo adicionado tem que ser de sete, oito ou nove minutos”, comentou.

Apesar da partida de volta ser disputada no Emirates Stadium, casa do Arsenal, Conte afirma que isso não torna a equipe de Arsène Wenger favorito. “Eu não acho isso (Arsenal ser favorito) porque temos a mesma chance de jogar a final em Wembley, está 50-50. Além disso, não esqueça que não conceder gols dentro de casa pode ser muito importante para a partida de volta. Todos sabemos que jogar no Emirates não é fácil mas estamos preparados, merecemos a oportunidade de jogar essa semifinal e estamos muito felizes por isso.”

O italiano finalizou falando sobre a sensação de jogar com o Arsenal tantas vezes em poucas semanas, já que as equipes se enfrentaram semana passada, pela Premier League. “Jogar contra o Arsenal três vezes em apenas três semanas é muito estranho. Para nós, se torna mais simples a preparação para as partidas, já que sabemos como a equipe joga. Quando você alcança quartas de final e semifinais na Inglaterra você tem que estar preparado para enfrentar grandes equipes, e tivemos a coincidência de enfrentar os Gunners na liga e na copa no mesmo período de tempo.”, finalizou.