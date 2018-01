West Ham surpreende, vence Huddersfield fora de casa e se distancia da zona de rebaixamento

O Huddersfield Town recebeu o West Ham em partida válida pela 23ª rodada da Premier League nesse sábado (13), no John Smith's Stadium, em Huddersfield e foi surpreendido pelos Hammers que conquistaram uma importante vitória pelo placar de 4 a 1, com destaque para o argentino Lanzini, autor de dois gols. Os Terriers seguem há quatro jogos sem vencer pelo Campeonato Inglês.

Os donos da casa começaram pressionando durante os primeiros minutos de jogo, porém, foi o West Ham quem abriu o placar aos 25 minutos de jogo com Mark Noble, em uma finalização no canto direito do goleiro Lössl. Pressionado, o Huddersfield passou a criar e pressionar mais em busca do resultado, sofrendo com a forte marcação do West Ham. O empate só veio faltando cinco minutos para o fim da primeira etapa com Joe Lolley, marcando seu terceiro gol na temporada em todas as competições, após finalização ao receber assistência de Aaron Mooy.

Na segunda etapa, o West Ham se impôs desde o primeiro minuto, quando ampliou com o austríaco Arnautovic, após receber passe de Kouyaté. O Huddersfield novamente teria de ir atrás do resultado e diferentemente do que ocorreu na primeira etapa, não conseguiu o empate e o pior, viu os Hammers ampliarem com Lanzini, após receber belo passe de Arnautovic aos 11 minutos. Com a vantagem no placar, os visitantes não se contentaram e fizeram o quarto gol novamente com o argentino. Os visitantes cadenciaram a partida e viram os Terriers apáticos e sem poder para reagir durante o restante do segundo tempo.

Com a vitória, os Hammer chegaram aos 25 pontos, ocupando a 11ª colocação que anteriormente era dos Terriers, que com um ponto a menos, ocupa a 13ª posição no campeonato inglês. O Huddersfield volta a jogar no próximo sábado (20) diante do ameaçado Stoke City, fora de casa, enquanto o West Ham terá um compromisso já na próxima terça feira (16) diante do Shewsbury Town pela FA Cup e retorna a jogar pela Premier League também no próximo sábado, diante do Bournemouth, em Londres.