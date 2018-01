Conte tira culpa de Morata por falta de gols e reclama de calendário apertado

Foto: Divulgação/Chelsea

Os torcedores no Stamford Bridge viram neste sábado (13) Chelsea e Leicester empataram sem gols, pela 23ª rodada da Premier League. Foi a terceira partida consecutiva entre os dois times que terminaram com o zero no placar para ambos.

O técnico dos Blues, Antonio Conte, disse que o calendário apertado com muitos jogos prejudicou o desempenho do time.

"Eu penso em achar uma desculpa ou álibi, hoje pagamos pelo esforço que tivemos contra o Arsenal.", disse o treinador. "Jogar na quarta-feira e depois contra um time muito bom e forte físicamente, como o Leicester, depois de só dois dias, é difícil. Hoje jogamos com praticamente os memos jogadores que enfrentaram o Arsenal."

"Meu plano era escalar um time contra o Norwich e depois esses dois últimos com o mesmo time. Vi muitos jogadores que estavam muito cansados.", acrescentou Conte.

Porém, apesar do problema do cansaço de seus jogadores, o técnico italiano disse que achou um resultado justo."Sofremos muito no primeiro tempo e no início do segundo. Quando eu coloquei Pedro e William o jogo mudou. Tentamos criar chances sem sofrer defensivamente e vencer o jogo, mas no fim eu acho que o resultado foi justo."

É o terceiro jogo seguido que o Chelsea não marca gol e Conte disse que o problema não é só com o ataque, tirando o peso da culpa de Álvaro Morata por perder gols.

"Acho que o problema é para o time todo, não só para o Morata. Comparado com a última temporada, estamos levando menos gols e mostrando mais solidez, mas não estamos conseguindo ter qualidade nas finalizações. Muitas vezes defensores tiveram chances de marcar mas não aproveitaram."

"Temos que melhorar nesse aspecto, mas o problema não é só pro Morata, ou pro Batshuayi quando joga. Temos que melhorar a qualidade no último toque.", concluiu Conte.