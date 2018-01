Vida nova: já sem Coutinho, Liverpool tenta tirar invencibilidade do Manchester City

Um duelo entre grandes equipes da Inglaterra, que estão lutando na parte de cima da tabela de classificação, marcará a 23ª rodada da Premier League. Nesse domingo (13), Liverpool e Manchester City medirão forças em Anfield, às 14h (de Brasília).

O Manchester City, até aqui, faz uma das melhores campanhas já vistas na história da Premier League, a era moderna do futebol na Terra da Rainha. Consequentemente, lideram a competição com sobras, somando 62 pontos, com 20 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota. Os comandados de Pep Guardiola jogam um futebol vistoso, criando muitas chances e sendo intensos durante os 90 minutos. Os Citizens, porém, não conseguem derrotar o Liverpool em Anfield desde 2013.

O Liverpool, por sua vez, briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League. Atualmente, os comandados de Jürgen Klopp somam 44 pontos – mesma pontuação do Tottenham, que já jogou contra o Everton –, estando na quarta colocação. Os Reds, por outro lado, estão a apenas três pontos de alcançar Manchester United e Chelsea, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Na partida do primeiro turno, na quarta rodada, o atual líder da Premier League não tomou conhecimento e, apesar do grande nível técnico da equipe de Klopp, goleou o Liverpool por 5 a 0, dominando o adversário em tudo que era possível. Na ocasião, o placar foi marcado por um doblete de Gabriel Jesus, um gol de Sergio Agüero e dois de Leroy Sané, que havia entrado no lugar do atacante brasileiro.

Sem Coutinho, há vida no Liverpool?

Após a conturbada saída do jogador brasileiro, muitos torcedores se perguntam como o Liverpool jogará sem a sua presença. É importante sacramentar que o atleta ficou fora no início da temporada por conta de uma lesão e, mesmo assim, a equipe continuou competitiva. Manuel Lanzini, Riyad Mahrez, até aqui são muitos os nomes cotados para substituí-lo, mas nada sacramentado. Por isso, Klopp deve utilizar o trio Salah-Firmino-Mané contra os Citizens.

O treinador alemão terá cinco desfalques para a partida: o goleiro Danny Ward, o lateral-esquerdo Alberto Moreno, que vinha sendo titular, o volante e capitão Jordan Henderson, o atacante Daniel Sturridge e o lateral-direito Nathaniel Clyne. Dessa maneira, Andrew Robertson e Joe Gomez são os nomes prováveis para jogarem nas laterais, enquanto que Alex Oxlade-Chamberlain pode ganhar uma vaga no meio-campo, com Adam Lallana, que voltou recentemente de lesão, correndo por fora.

Salah é o grande destaque do Liverpool (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

“Esse é o tipo de jogo que eu amo e, para os fãs, é algo diferente. Nós e o Manchester City estamos jogando um grande futebol, então tem tudo para ser uma grande partida e eu estou muito ansioso. Eu tenho certeza que podemos conquistar um grande resultado. Eles vem jogando de uma forma fantástica, mas eu só penso na minha equipe”, disse Mohamed Salah, um dos artilheiros da Premier League e o destaque do Liverpool na temporada.

City busca manter invencibilidade

O Manchester City faz, até aqui, a melhor campanha já vista na história da Premier League, estando invictos, sendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Por isso, os Citizens são, literalmente, a equipe a ser batida, já que nenhuma outra até aqui conseguiu sair com os três pontos na bagagem após enfrentar o time de Pep Guardiola.

(Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

Apesar da grande campanha, o treinador espanhol possui muitos desfalques para essa partida. Gabriel Jesus ainda se recupera da lesão que sofreu contra o Crystal Palace e tem seu retorno esperado para fevereiro. Além dele, o promissor Phil Foden e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy também estão fora. O capitão e experiente Vincent Kompany é dúvida, por conta de um problema na panturrilha.

“Se você quer conquistar algo boa você tem que vencer esse tipo de partida. O jogo contra Liverpool é muito importante, já que nos dará uma resposta sobre se somos capazes de fazer grandes coisas nessa temporada, em importantes fases, na Champions League. Eles jogarão em Anfield, não estou esperando uma equipe que vai esperar para ver o que vai acontecer. Tenho certeza que eles tentarão impor seu jogo e acho que será uma grande exibição”, disse Pep Guardiola.