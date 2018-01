Após perder invencibilidade na Premier League, Pep Guardiola parabeniza Liverpool

Técnico falou sobre como é díficil jogar em Anfield Foto: Oli Scarff/AFP

Neste domingo (14), o Manchester City visitou o Liverpool em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês e sofreu a primeira derrota no campeonato. Em partida de sete gols, os Citizens chegaram a estar perdendo por 4x1, conseguiram fazer dois gols nos últimos 10 minutos, porém não foi o suficiente e a reação parou por aí. Com o primeiro revés na competição o City perde a chance de conseguir o feito que só o Arsenal de 2003 conseguiu, ser campeão invicto.

O técnico Pep Guardiola avaliou a partida dando créditos a boa atuação do Liverpool sob os seus domínios ressaltando o quanto é difícil jogar em Anfield Road.

"Parabéns ao Liverpool, eles começaram bem, depois de 20 min entramos no jogo. Começamos o 2º tempo melhores, mas em 15min de 1x1 para 4x1. No futebol você pode conceder um gol, mas precisa ser estável, e naquele momento não estamos sólidos o bastante. Temos que dar crédito ao oponente, eles foram tão agressivos, sabemos como é difícil jogar no Anfield, tentamos fazer o nosso build-up encontramos o espaço as vezes. Crédito ao Liverpool."

Pela vantagem que o Liverpool construiu no jogo, Guardiola afirma que ficou difícil de empatar mesmo com a boa atuação do City. O técnico ainda enfatiza que o time precisa viver esse tipo de situação dentro do campeonato já que a Premier League é um campeonato com muitos jogos difíceis.

"Eu acho que fizemos uma boa performance, na segunda metade fizemos muito bem. Mas depois do segundo gol, eles marcaram um terceiro e um quarto e, então, foi difícil recuperar a partir daí. Nós continuamos e conseguimos marcar dois gols no final. Precisamos viver esse tipo de situação durante a temporada. Eu sempre disse que a Premier League não terminou e ainda há muitos jogos difíceis de se jogar e temos que nos concentrar no próximo e no próximo depois disso."

O técnico do City lembra que a temporada não acabou por conta dessa derrota e que o pensamento já está no próximo adversário. A chance de mostrar recuperação será contra o Newcastle no próximo sábado (20) no Etihad Stadium. Mesmo com a derrota, o Manchester City mantém uma diferença de quinze pontos para o vice-líder e rival Manchester United, que encerra a rodada nesta segunda (14) contra o Stoke City podendo diminuir a vantagem para doze pontos .