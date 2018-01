Klopp exalta atuação do Liverpool diante do Manchester City: "Foi um dia bom"

Foto: Nick Taylor/Liverpool FC/Getty Images

Após o Liverpool quebrar a invencibilidade do Manchester City neste domingo (14) em Anfield, o técnico Jürgen Klopp mostrou sua satisfação não só com o desempenho de seus jogadores, mas também trouxe à tona a postura dos Reds para encarar o time de Pep Guardiola

"O Manchester City é muito bom. Mas eu estou mais feliz com a performance dos nossos rapazes, eles foram fantásticos hoje. Nossa pressão foi de outro planeta. Estou muito feliz. É um dia bom!", destacou o técnico do Liverpool.

"Nós jogamos, não sei em que nível, causamos a eles problemas como o inferno. Não estava assustado no final - não que eu não tenha achado que concederíamos [gols]. Eu conheço meus rapazes a tempo o bastante, foi muito intenso", disse.

"Se você combinar qualidade com atitude, você vê um jogo como este. Eu realmente amei. Você vai achar alguém que vai falar sobre defesa, sendo vazada, mas eu não ligo", completou Klopp.

Sobre atacar o City sem medo, Klopp foi objetivo. "Realmente não há outra alternativa. Você tem que atacar eles. Você precisa ser corajoso e jogar futebol", afirmou o alemão. "Você marca 4 gols na semana após Philippe Coutinho deixar o clube, é uma grande declaração", completou.

Klopp falou ainda sobre a dimensão que a partida teve: "Este foi um jogo histórico, que você falará durante 20 anos porque parecia que o City não perderia nesta temporada. As pessoas assistiram a esse jogo no mundo todo. Pegue seu coração, jogue no campo e jogue assim, os dois times".

O lance do gol do primeiro gol do Manchester City gerou debate entre os torcedores do Liverpool, pois o questionamento veio sobre Loris Karius, e Klopp falou se era defensável o chute de Leroy Sané."As pessoas sempre acham um cabelo na sopa. Loris poderia ter feito a defesa na situação (o primeiro gol), mas era muito difícil", frisou.