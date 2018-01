Opostos na tabela, United e Stoke se enfrentam com ambições diferentes na Premier League

Foto: Paul Keevil/Getty Images

Nesta segunda-feira (15), às 18h (de Brasília), Manchester United e Stoke City se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League em Old Trafford, local em que os Red Devils conquistaram 25 dos últimos 27 pontos disputados diante dos Potters. Mesmo com a diferença na tabela e nos elencos, a promessa é de um grande jogo visto que ambos precisam muito da vitória.

O United se encontra na segunda colocação com 47 pontos, mesma pontuação de Liverpool - que promoveu a primeira derrota do líder Manchester City - e Chelsea - o qual tropeçou em casa diante do Leicester. A equipe de Mourinho vem de uma vitória diante do Everton, a qual encerrou uma sequência de empates da equipe do Norte de Manchester. Já o Stoke, não vence há três rodadas, tendo perdido o último jogo para o Newcastle diante de sua torcida e contará com Eddie Niedzwiecki no comando após a demissão de Mark Hughes.

No primeiro turno as equipes se enfrentaram em Stoke-on-Trent no Bet365 Stadium, em um jogo bastante movimentado que acabou empatado -iniciando ali, o "abismo" entre os clubes de Manchester. Caso os Potters não ganhem, será a 18ª vez que não obtém sucesso em Manchester desde abril de 1976, quando venceram por 1 a 0, porém, o Stoke jamais perdeu uma partida da Premier League na segunda-feira e necessita desesperadamente de uma vitória para respirar ares mais tranquilos no Campeonato Inglês. Do outro lado, o United perdeu apenas uma das 29 partidas em casa no certame e vem em busca de mais uma vitória para se distanciar de seus rivais e diminuir a diferença para a equipe azul de Manchester.​

Comandados de Mourinho necessitam da vitória para embalar na temporada (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Em meio a negociações com Sánchez, United busca o triunfo para alimentar o sonho do título

Após uma semana cheia de especulações e rumores, o destino do chileno parece ser para o lado vermelho de Manchester. Essa, que é apenas uma das batalhas travadas pelos rivais da cidade, e que diferente da Premier League, caminha para o insucesso dos Citizens. Mesmo com a diferença de 15 pontos para o líder Manchester City, os Red Devils vão em busca de mais uma vitória em seus domínios com o intuito de diminuir a larga distância imposta pelo time de Guardiola. Além disso, Pogba & Cia necessitam vencer mais uma vez e mostrar que a sequência ruim do fim do ano ficou para trás, para elevar a confiância do elenco e da própria torcida, uma vez que, até a volta da Champions League, o United ainda passará por outros confrontos que ditarão de forma definitiva o rumo do clube nessa temporada, sendo aassim a vitória diante do fragilizado Stoke City imprenscindível.

Para o confronto dessa segunda-feira (15), o United conta com o retorno de alguns nomes como: Fellaini, Smalling, Carrick e Valência, todos eles recuperavam-se de lesões, enquanto Bailly, Ibrahimovic e Ashley Young seguem como desfalques (os dois primeiros continuam no deparatamento médico e o último irá cumprir o seu último jogo de suspensão). Além disso, a estatística e a disparidade técnica do confronto está a seu favor: os Red Devils possuem a segunda melhor campanha como mandantes do campeonato (24 gols marcados e apenas 5 sofridos), e astros como Pogba, Lukaku e Martial com o futebol cada vez mais apurado - Anthony inclusive, participou com dois gols e uma assistência nos últimos dois confrontos de Premier League em Old Trafford enfrentando os Potters.

Francês vem atuando bem na temporada e pode contribuir para mais um triunfo do Manchester United (Foto: Paul Ellis/Getty Images)

Na coletiva pré-jogo, Mourinho comentou sobre a situação dos jogadores do Stoke após a saída de Mark Hughes e para ele "nada mudou". O português afirmou que, do seu ponto de vista, a situaçao não afeta a preparação dos Potters para a partida, uma vez que eles continuam treinando da mesma forma, mas salientou que nao é uma situação boa de se encontrar durante este período da temporada.

"Eu não estava dentro, mas, de fora, acho que [Mark] é um cara com ótimas qualidades para fazer o trabalho por eles. Eu não acho que para os jogadores é uma situação difícil - provavelmente eles treinam da mesma maneira e não é uma mudança dramática, a qual não é boa neste período da temporada", disse José.

Stoke busca encerrar jejum de três jogos sem vencer na Premier League

Longe da badalação e das altas cifras, o Stoke busca a reabilitação no certame. Após um empate e duas derrotas nos últimos embates, os Potters tem a árdua missão de ir em busca da vitória em Manchester, o que não será nada fácil. Além de toda a diferença entre as equipes, Shaqiri e Choupo-Moting terão que liderar o time para superar seus próprios limites, já que marcou apenas 23 gols em 22 rodadas da Premier League e possui a pior campanha como visitante da competição. Com Martins Indi, Erik Pieters e Shawcross provavelmente continuando como desfalques, o clube de Staffordshire precisará se desdobrar para penetrar na forte defesa do time vermelho de Manchester, além de ter a preocupaçãp redobrada com o seu setor defensivo - visto os desfalques.

Mesmo com a baixa eficiência de seu ataque na PL, um jogador em especial se destacou: Eric Maximo Choupo-Moting. Marcou na última vitória da equipe, diante do West Bromwich por 3 a 1 e possui quatro gols e quatro assistências no campeonato, sendo dois desses gols marcados no primeiro turno contra os próprios Red Devils - naquela ocasião, foi o responsável por abrir o placar e depois por conquistar o empate. Promete dar bastante trabalho para De Gea e é uma das maiores esperanças de gol do Stoke CIty.

Estrela do camaronês pode brilhar mais uma vez frente o arqueiro espanhol (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Kevin Russel, técnico do U18 do Stoke e que passou a semana trabalhando ao lado de Eddie Niedzwiecki e Andy Quy falou na coletiva pré-jogo que a situação dos Potters "está longe de ser uma crise". Confiante nos jogos a serem realizados pelo clube em casa, ele acredita que a situação é reversível.

"Está longe de ser uma crise se você olhar para a "mesa". Temos alguns bons jogos em casa chegando e isso é um lugar difícil de se estar. Se conseguirmos alguns resultados em breve, podemos mudar a situação".

Quanto ao próximo a assumir a vaga de treinador, ele garante que o futuro nome será um homem de sorte e que tem tudo para efetuar um ótimo trabalho, uma vez que os jogadores voltem de lesão.

"Eles também estarão herdando um esquadrão com muitos jogadores bons e, uma vez que as lesões se esclarecem, seremos muito mais fortes. Quem receber o emprego será um homem de sorte", disse Russel.