Ryan Giggs é anunciado como técnico da Seleção de Gales

Foto: Divulgação/Wales

O ex-jogador Ryan Giggs segue tentando se consolidar como técnico de futebol. O gales foi anunciado como treinador da Seleção de Gales nesta segunda-feira (15). Em 2014, chegou a treinar o Manchester United, antes do holandês Louis Van Gaal assumir, de quem também foi auxiliar técnico.

"Estou tão orgulhoso de receber a honra de treinar a seleção. Os desafios que temos à frente nas eliminatórias para a Euro 2020 me animam. Não posso esperar para começar a trabalhar com esses jogadores."

Giggs vinha estudando e se aprimorando para exercer a função de treinador. Entre 2013 e 2016, trabalhou como auxiliar-técnico de David Moyes e Louis van Gaal no Manchester United. Na temporada 2013/14, assumiu como interino nas ultimas quatro partidas da temporada dos Red Devils, contra Norwich, Sunderland, Hull City e Southampton, alcançando duas vitórias, um empate e uma derrota.

Em 2016, quando José Mourinho assumiu o Manchester United, Giggs deixou o time depois de 29 anos. Recebeu proposta para treinar o Nottingham Forest, clube da segunda divisão inglesa, mas não aceitou.

Chis Coleman deixou o comando a Seleção do Pais de Gales em novembro, após não conseguir a classificação para a Copa de 2018, mas garantindo vaga na Eurocopa. Na época, Ryan foi questionado sobre a possibilidade de assumir a vaga e se mostrou bastante interessado. "Eu joguei por Gales e posso dizer que gostaria de voltar como treinador. Obviamente, esse é um dos melhores trabalhos. Joguei pelo United, joguei por Gales", confessou Giggs em entrevista para Sky Sports.

Lenda de Manchester

Ryan Giggs é o jogador que mais atuou com a camisa do Manchester United. Começou na categoria de base e permaneceu até 2014, quando anunciou sua aposentadoria aos 40 anos. No clube, marcou 168 gols em 963 partidas.

Também, se consagrou como o jogador com mais títulos da história do futebol, com 35 campeonatos. Foram 13 taças da Campeonato Inglês (hoje Premier League), quatro FA Cup, três Copa da Liga Inglesa, nove FA Community Shield, duas UEFA Champions League, uma UEFA Super Cup, uma Intercontinental Cup e um Mundial de Clubes, em 2008.

Como jogador na seleção galesa, Ryan não conquistou títulos. Atuou em 63 partidas e marcou 12 gols, mas não participou de nenhuma Copa do Mundo ou Eurocopa. Anunciou sua aposentadoria em 2007, após eliminatórias da Eurocopa, mas atuou na seleção da Grã-Bretanha, existente apenas para jogos olímpicos, em 2012.