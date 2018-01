Gemma Bonner, zagueira da Inglaterra, fala sobre preparação da seleção para 2018

Foto: Divulgação/Liverpool FC

No final desta semana (19), a seleção feminina da Inglaterra viaja para La Manga, na Espanha, para começar os preparos para 2018. Para a zagueira, Gemma Bonner, capitã da equipe do Liverpool, a viagem é ótima para início de temporada. "Queremos que a Inglaterra seja bem sucedida este ano e isso começa esta semana", declarou.

"É uma boa chance para nós termos tempo de treinamento sólido antes da Copa SheBelieves. É bom voltar juntas como um grupo estamos procurando começar pelo caminho certo."

Em 2018, ocorre a terceira edição da Copa SheBelieves, nos Estados Unidos. O torneio acontece entre os dias 1 e 7 de março. A partida de abertura será entre a Inglaterra e a França, no dia 1º. Depois, no dia 4, as inglesas enfrentam as alemãs e por ultimo, no dia 7, enfrentam as estadunidenses e donas da casa.

"Queremos fazer bem na Copa SheBelieves, então precisamos treinar bem em La Manga. Queremos passar por muito trabalho duro para que estejamos prontos para jogar algumas equipes superiores", ressaltou Gemma em entrevista para o "The FA".

Na volta para casa, The Lionesses voltam a jogar no dia 6 de abril para as qualificações para a Copa do Mundo da França, contro o País de Gales, em Southampton. Até o final de 2018, a seleção enfrenta mais quatro times antes do mundial de 2019. "E, obviamente, queremos se qualificar para a Copa do Mundo em 2019, então vamos colocar tudo para garantir que nós".

Questionada sobre os torneios nacionais e internacionais, Gemma se mostrou bastante animada e contente de estar na seleção inglesa mais uma vez. A zagueira começou a atuar em 2008, na equipe sub-17. "Todos nós tivemos uma pausa na cena internacional. Tivemos muitos jogos pelos clubes de futebol na época do Natal, mas sempre é bom estar de volta ao modo Inglaterra. Nesse ano, parece que estaremos muito ocupadas pela seleção, mas você sempre ser ser escolhido para jogar na Inglaterra, então não Parece que este ano estará bastante ocupado, mas você sempre quer ser escolhido para a Inglaterra, então não se importa."

Gemma defende o Liverpool desde 2012. Em 5 anos, participou de 100 partidas pelo clube de Merseyside e omo capitã do time, conquistou a taça da FA WSL em 2013 e 2014, além de ter defendido as Lionesses na Eurocopa de 2013, na Suécia.

Tabela completa da Copa SheBelieves 2018

1 de março de 2018

16:00 - Inglaterra x França

19:00 - Estados Unidos x Alemanha

4 de março de 2018

12:00 - Estados Unidos x França

15:00 - Alemanha x Inglaterra

7 de março de 2018

16:00 - França x Alemanha

19:00 - Estados Unidos x Inglaterra