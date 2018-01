Mourinho elogia desempenho do Manchester United em vitória contra Stoke City

Foto: Getty Images

Em rodada que terminou com a invencibilidade do Manchester City, o Manchester United somou três pontos em casa, no Old Trafford. Com gols de Lukaku, Martial e Valencia, que retornou depois de um mês lesionado, o time de José Mourinho venceu o Stoke City em jogo com muitos chutes a gol, neste segunda-feira (15).

Após vitória, o técnico português se mostrou bastante satisfeito com a performance do time, que foi melhor no segundo tempo. "No primeiro tempo, não fomos tão bem e o Stoke teve um atitude muito positiva. Marcamos um gol, mas não foi suficiente para derrubá-los e eles tiveram uma boa reação. Tivemos um pouco de sorte para marcar o segundo gol. Já no segundo tempo foi diferente. Foi mais difícil para eles reagirem ao 2 a 0, então controlamos o jogo", pontoou. "Melhoramos, movemos a bola mais rapidamente, tivemos transições mais rápidos e criamos problemas."

Guardiola segue na frente, mas Mourinho diminuiu

A diferença entre o primeiro e o segundo colocado da Premier League diminuiu nesta rodada. O Manchester City perdeu para o Liverpool, enquanto o Manchester United venceu mais uma do Old Trafford. Doze pontos dividem o time de Guardiola do time de Mourinho.

"A distância entre o primeiro e o segundo colocados ainda é grande e é uma distância que, normalmente, o líder controla. Eu já estive lá antes: você joga sem pressão, brinca com a confiança, joga com a tranquilidade que pode escorregar e errar algumas vezes sem maiores problemas. Cabe ao Manchester City manter a confiança e controlar seu destino. O que importa para mim é vencer todos os jogos que temos que vencer e terminar na melhor posição possível", declarou.

Também, enquanto o United jogava, o City desistiu de contratar Alexis Sánchez, deixando a compra do jogador livre para os Red Devils. Na coletiva, Mourinho admitiu o interesse no jogador, mas acredita que ainda tem concorrência. "Ele é um jogador do Arsenal. Se ele ficar no Arsenal, ótimo para o Arsenal. Se ele vier para a gente, ótimo para a gente. Se ele for para outro clube, ótimo para eles", ressaltou o técnico.

Pogba como protagonista

Além do retorno de Valencia, outro lesionado se consagrou. Pogba somou cinco jogos consecutivos como titular desde que chegou a Manchester. No jogo dessa segunda, deu duas assistências, somando 9 em 13 jogos na temporada do Premier League, e ajudou os companheiros em ótimas chances para tentarem gols.

"Hoje, ele moveu a bola fantasticamente bem, com longos passes, mudando a direção e confundindo o oponente. Eu acho que ele está feliz com a forma como a equipe vem jogando. O time está mudando de perfil e esse novo perfil esta indo muito em sua direção", elogiou Mourinho.