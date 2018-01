Após 12 anos, Walcott deixa Arsenal e é anunciado por Everton

Walcott firmou vínculo até 2021 (Foto: Divulgação/Everton)

O tempo de Theo Walcott em Londres finalmente acabou: nesta quarta-feira (17), o atacante foi anunciado como novo reforço do Everton, assinando contrato até o junho de 2021. O jogador estava no Arsenal desde 2006.

Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados por nenhuma das partes, mas a imprensa britânica especula que uma quantia equivalente a ‎‎£ 20 milhões (cerca de R$ 89 milhões) foi paga pelos Toffees a fim de contar com o inglês nesta janela de inverno.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, onde foi postado um vídeo com a legenda "Bem-vindo à sua nova casa". As imagens mostram, primeiramente, o Goodison Park, estádio do Everton, para enfim revelar o jogador.

Em entrevista ao site oficial dos Toffees, Walcott se mostrou muito feliz com a assinatura do contrato. O atacante elogiou o clube e falou sobre o futuro ao lado de seus novos companheiros.

"Tenho muita ambição e vim para cá porque quero levar a equipe para o próximo nível. Com os jogadores que vieram, sinto que podemos alcançar isso. Estou muito animado por estar começando um novo capítulo e acredito que aqui era o lugar certo para eu estar."

Walcott chegou no Arsenal em 2006 e, desde então, conquistou três Copas da Inglaterra e duas Supercopas. O atacante disputou 399 partidas oficiais pelo time londrino, sendo responsável por 108 gols e 78 assistências. Antes disso, jogou meia temporada pelo Southampton.

