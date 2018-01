Chelsea tem dois expulsos na prorrogação, mas vence bravo Norwich nos pênaltis

Muita emoção na última partida da terceira fase da FA Cup. O Norwich ficou próximo de eliminar o Chelsea em pleno Stamford Brigde. Após segurar o empate em zero a zero em seu estádio, segurou um novo empate fora de casa e só perdeu na disputa de pênaltis. Era esperado uma vitória fácil dos donos da casa, mas não foi o que aconteceu. O Chelsea chegou a abrir o placar com Batshuayi. Mas, no último lance da partida, Lewis surgiu dentro da área para empatar o jogo e levar o confronto para a prorrogação.

Na prorrogação, muita confusão. Vários pedidos de pênalti pelo lado do Chelsea, o que culminou em duas expulsões: Pedro e Morata deixaram o campo mais cedo. Ao final do jogo um novo empate em um a um, levando o jogo para a disputa em penais. Nas cobranças, Caballero fez uma grande defesa, o necessário para levar seu time a classificação por 5 a 3.

Com a classificação, o Chelsea/Norwich enfrentará o Newcastle na próxima fase da competição, que acontece no dia 28 de janeiro. Antes, as equipes jogam pelas suas respectivas ligas. O Chelsea irá a campo neste próximo sábado (20), às 10h30 (horário de Brasília). O Norwich entrará um pouco mais tarde pela Championship. Às 13h recebe o Sheffield United.

Chelsea pressiona mas não consegue abrir o placar

Os primeiros minutos de partida foram de muita disputa da posse e pouco lances de perigo. Com cinco minutos havia acontecido apenas uma finalização. Drinkwater arriscou de fora da área e a bola passou a esquerda do gol de Gunn. Depois disso o Chelsea mostrou superioridade e foi para o ataque. Aos 8, Willian faz bela jogada individual pela direita, driblou marcador e chutou sem ângulo. O goleiro do Norwich mandou para escanteio. Na cobrança, Kenedy manda na cabeça de Bakayoko que faz o desvio e a bola raspa a trave.

No minuto 10, Azpilicueta lançou Willian dentro da área. O brasileiro dominou e finalizou livre, mas mandou para fora. Com vinte minutos de jogo, havia finalizado nove vezes a gol. Porém, apenas três no gol. Aos 25, Drinkwater arriscou do meio da rua e acertou o travessão. Gunn ainda tocou na bola antes dela explodir a trave.

Apenas aos 32 os visitantes conseguiram seu primeiro chute ao gol. Batshuayi tentou ajudar a defesa e quase complicou. O atacante tocou errado nos pés do português Nelson Oliveira, que dominou e acertou um chutaço no travessão. Após essa lance, os canários acordaram para a partida e equilibraram o confronto. Alguns minutos depois Nelson Oliveira dominou a bola na entrada da área, fintou o marcador e arriscou o chute. A bola vai por cima do gol de Caballero.

Norwich empata no último lance e leva para a prorrogação

A segunda etapa começou assim como a primeira, com o Chelsea pressionando. Só que diferente do primeiro tempo, os Blues conseguiram abrir o placar. Aos 10, após jogada brasuca entre Willian e Kenedy, o ex-jogador do Fluminense cruza rasteiro no pés de Batshuayi que só tem o trabalho de colocar no fundo da rede.

Após marcar, o Chelsea recuou e o Norwich foi ao ataque buscar o empate levando perigo ao gol de Caballero. Aos 15, o goleiro argentino saiu mal do gol e a bola sobrou para Murphy. O atacante chuta forte e Ampadu salva em cima da linha. Quatro minutos depois, Caballero se redime do lance ao defender um chute à queima roupa de Maddison.

Aos 25 a resposta dos donos da casa. Willian fez boa jogada pela ponta esquerda, cortou dois marcadores e rolou para trás. Drinkwater bateu de primeira, mas mandou para fora.

Depois dos trinsta minutos a partida se acalmou. O Norwich não conseguia superar a defesa londrina e o Chelsea não se esforçava para ir ao ataque. Somente aos 38 um lance de perigo. Drinkwater apareceu do lado direito e fez um bom cruzamento. Morata, que havia acabado de entrar, cabeceou no canto e quase marcou o segundo.

Chegando aos minutos finais, o técnico Antonio Conte recuou o time, enquanto os canários foram ao ataque e conseguiram chegar ao empate no último lance da partida. Klose foi ao fundo e cruzou para área. Volante Lewis se antecipou à marcação de David Luiz e desviou de cabeça. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Norwich segura, Chelsea tem dois expulsos e partida é decidida nos pênaltis

O primeiro tempo da prorrogação começou com polêmica. Logo no primeiro lance, Willian recebeu dentro da área, fintou o marcador e caiu. O juiz amarelou o brasileiro por simulação. Não querendo levar a partida para os penais, o Chelsea foi para a pressão. Aos 13, Morata passou por dois marcadores e rolou para o Willian. O atacante dominou, entrou na área, driblou marcador e chutou forte. Mas Gunn, com apenas uma das mãos, espalmou e evita o gol dos Blues. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Morata que parou novamente nas mãos de Gunn.

Segurando uma pressão imensa, o Norwich ainda contava com a falta de pontaria dos jogadores dos Blues. Faltando cinco minutos para o fim da partida, Zappacosta mandou na cabeça de Morata. O espanhol cabeceou no canto do goleiro Gunn que fez tranquila defesa.

Já no final da partida os jogadores do Chelsea perderam a cabeça e acabaram sendo expulso. Primeiro Pedro com uma dura falta por trás. Depois Morata, por simulação recebeu amarelo e reclamou com a arbitragem da decisão e acabou sendo expulso.

Chelsea é 100% nas cobranças e avança

Na primeira cobrança Willian cobra com tranquilidade e abriu o placar para o Chelsea. A primeira cobrança do Norwich foi feita por Oliveira e Caballero voou para fazer grande defesa. Na segunda cobrança dos londrinos, outro brasileiro, David Luiz: ele esperou o goleiro escolher o canto e mandou no outro para deixar o Chelsea em vantagem. Maddison foi o responsável por converter a primeira cobrança do Norwich mandando no meio do gol. Azpilicueta com segurança fez o terceiro dos Blues. Deixando os canários vivo no confronto, Vrancic fez o segundo gol. Na quarta cobrança do Chelsea, quem mandou para o gol foi Kanté, que mandou no canto esquerdo alto de Gunn. Murphy deixou o Norwich ainda com chances de classificação. Mas Hazard converteu o último pênalti dos Blues, garantindo o triunfo por 5 a 3.