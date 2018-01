Wenger mostra incômodo com atual janela do Arsenal e diz que Özil não sairá em janeiro

Vínculo de Özil com o Arsenal expira ao fim da temporada (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC)

A grande negociação que tem sido discutida na Inglaterra é a da possível saída de Alexis Sánchez do Arsenal. O atacante chileno, que tem seu contrato encerrado ao fim da temporada 2017/18, estaria indo para o Manchester United, que cederia o meia armênio Henrikh Mkhitaryan em troca para os Gunners. Porém, Alexis não é o único jogador com futuro indefinido na equipe.

Outra grande peça do time londrino, Mesut Özil também tem contrato se encerrando ao final desta temporada e ainda não acertou sua renovação. Com isso, começaram a surgir rumores de que o meia alemão também estaria deixando o clube em janeiro – clubes como a Juventus teriam mostrado interesse.

Porém, o técnico do Arsenal negou qualquer negociação. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), Arsène Wenger foi perguntado sobre a situação. Apesar de ter assumido que a troca Alexis-Mkhitaryan deve acontecer, ele rejeitou a possibilidade de Özil também ir embora na janela de inverno.

Ao ser perguntado se o meia de 29 anos ficará até o fim da temporada, Wenger respondeu: “Sim, claro [que Özil ficará]”. Depois, questionado se o camisa 11 deixaria o clube em janeiro, o inglês respondeu de forma simples e enfática: “Não”. Caso o jogador não renove e saia ao final do vínculo, a transferência seria gratuita.

Além disso, Wenger também confirmou que Özil deve voltar ao time para a próxima partida, contra o Crystal Palace, no Emirates Stadium, pela 24ª rodada da Premier League neste sábado (20). O meia sofreu uma lesão no joelho durante o empate em 2 a 2 contra o Chelsea, no dia 3 de janeiro, e está fora de ação desde então.

Além de Özil, Sánchez (esq.) e Wilshere (dir.) também estão em fim de contrato (Foto: Julian Finley/Getty Images)

O treinador francês também falou sobre a situação de Jack Wilshere. O meia inglês, que enfim encaixou uma sequência de jogos sem lesões e vem se destacando, é outro que terá o contrato encerrado ao fim desta temporada. Segundo Wenger, ainda não houveram grandes avanços, mas há um desejo do clube de renovar com o jogador de 26 anos.

“Sabemos o que queremos. Queremos que ele fique e renove. Temos que saber se ele quer ficar, e depois achar um acordo financeiro satisfatório com o Jack. Isso é o que estamos tentando fazer”, afirmou o técnico do Arsenal desde 1996.

Por fim, Wenger afirmou que, com três jogadores tão importantes em situações indefinidas, esse período da janela de transferências tem sido “perturbador”. Para ele, a equipe precisa passar rapidamente por cima disso para focar no que é importante: o desempenho em campo.

“Temos que superar esse período de transferências rapidamente porque para nós, em especial, esse período tem sido mais perturbador do que nunca. Por quê? Porque temos grandes jogadores em fim de contrato e essa é a primeira vez que isso acontece com atletas tão influentes. Tem sido mais desestabilizador do que nunca. Isso te ocupa dentro e fora do campo, e à noite também, você fica muito ocupado. Depois disso, acho que posso lidar com o tipo de stress que isso cria, e a minha experiência ajuda a focar no que é mais importante no momento certo”, complementou.

Há três jogos sem vencer Premier League, o Arsenal é o sexto colocado com 39 pontos, a oito da zona de classificação para a Uefa Champions League. Além disso, os Gunners foram eliminados na terceira rodada da FA Cup, estão na semifinal da Copa da Liga Inglesa e na fase 16-avos de final da Uefa Europa League.