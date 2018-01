De garçom a artilheiro, Firmino se torna motor do Liverpool

Firmino virou peça essencial para o Liverpool e está ganhando seu espaço para a Copa do Mundo na Rússia (Foto: James Baylis / AMA via Getty Images)

Criticado por grande parte dos torcedores brasileiros, Roberto Firmino passa a se consolidar na Inglaterra. No Liverpool desde 2015, quando chegou apenas como um meia ofensivo, tornou-se centroavante e, com 17, está perto de bater sua maior marca de gols em uma temporada (22).

Enquanto atuava pelo Hoffenheim, da Alemanha, Firmino era conhecido por seu estilo mais de garçom, nas temporadas de 2013 até 2015, o jogador foi o brasileiro com o maior número de assistências entre as cinco grandes ligas da Europa, com 21 passes para o gol. Porém, agora treinado por Jürgen Klopp, ele se aproxima mais da meta adversária, sendo um camisa 9 de ofício.

"Eu não era um atacante antes, mas me adaptei a essa posição e passei a gostar cada vez mais. Me sinto realmente confortável e realmente adaptado", afirmou o jogador, em entrevista publicada nessa quarta-feira (17) no site oficial do Liverpool.

Além dos gols, o maceioense também aparece quando o assunto é roubada de bola. Na temporada atual da Premier League, é o atacante com o maior número de desarmes (16). Tal participação vem sendo reconhecida por todos, principalmente pelo treinador alemão:

"Que jogador! O que posso dizer? Se ele perde a bola, luta para recuperá-la. E se perde de novo faz o mesmo. Ele parece o motor do time. Eu realmente gosto de como a torcida o aprecia. É muito legal de ver e ele merece, pois dá duro o tempo inteiro", comentou o ex-Dortmund.

Ao sair cedo do Brasil para a Europa, Firmino não deixou sua marca no país de origem, se tornando alvo recorrente de reclamações, do mesmo modo como aconteceu com Hulk e Douglas Costa, por exemplo. Mas com sua ascensão, as críticas ao ex-jogador do Figueirense vêm diminuindo. Sendo lembrado nas últimas convocações de Tite, está cada vez mais perto de representar a seleção na Copa do Mundo desse ano.

Correndo ao lado de Gabriel Jesus, do Manchester City, os dois são os principais nomes para o ataque da seleção brasileira. O camisa 9 terminou o ano como reserva imediato do 33, porém, com a lesão recente de Jesus, Firmino ganha olhares maiores para si.

No confronto entre Liverpool e City, ocorrido no Anfield, no domingo (14), o auxiliar técnico da seleção Cleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da equipe, Fernando Lázaro, observaram bem de perto o centroavante ser um dos protagonistas do jogo, marcando um belíssimo gol em Ederson na vitória do time da casa por 4 a 3.