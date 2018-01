Fernandinho renova por mais dois anos e engradece City: "É um prazer fazer parte desse clube"

Foto: Divulgação/Manchester City

O Manchester City perdeu a invencibilidade na Premier League no último final de semana, quando foi derrotado pelo Liverpool por 4 a 3. Mesmo assim, a equipe lidera com folga a competição inglesa, 12 pontos a frente do rival United. E as boas notícias seguem chegando na equipe. Nesta sexta-feira (19), a equipe citizen renovou com o meia Fernandinho, com extensão do vínculo por mais dois anos.

Fernandinho chegou ao clube inglês em junho de 2013, vindo do Shakthar Donetsk, da Ucrânia. A negociação na época girou em torno de R$ 112 milhões de reais, uma das 30 maiores transações do mundo no momento. Com o contrato atual, fica no time até 2020.

Desde que chegou ao lado azul de Manchester, Fernandinho já fez 213 partidas, tendo anotado 19 gols. Na temporada 2017/18, o camisa 25 esteve em campo em 30 partidas e deixou sua marca por duas oportunidades.

Meia em ação no duelo contra o Crystal Palace (Foto: Craig Mercer/Camera Sport via Getty Images)

O meia deu entrevista ao site oficial do clube logo após a renovação. Não deixou de tecer elogios ao clube e a seu treinador Pep Guardiola. O espanhol já havia dito em outras oportunidades que o volante da seleção brasileiro é imprescindível em seu esquema tático.

"Este é um clube com um futuro fantástico e quero fazer parte dele durante o maior tempo possível. Com Pep no comando, tenho certeza de que podemos ganhar títulos significativos e, o mais importante, tentaremos jogar da forma mais atraente possível. É um prazer fazer parte deste clube e espero ansiosamente ver o que os próximos anos nos trazem", disse Fernandinho.

No meio da semana, o zagueiro Otamendi também teve seu contrato alongado. O argentino ficará no clube até 2022. O City volta às ações para a competição nacional. Em casa, o time enfrentará o Newcastle no Etihad Stadium no sábado (20) às 15h30 (horário de Brasília).